وفد من القنصلية البريطانية يزور جامعة النجاح الوطنية

رام الله - دنيا الوطنزار جامعة النجاح الوطنيّة يوم الخميس الموافق 13/7/2023 وفداً من القنصلية البريطانية العامة في القدس، ممثلاً بـ ديان كورنر، القنصل البريطاني العام، والوفد المرافق لها، واجتمع الوفد مع الأستاذ الدكتور عبد الناصر زيد رئيس الجامعة، والدكتورة خيريّة رصاص نائب الرئيس للعلاقات الخارجيّة والدوليّة، والدكتور عبد السلام الخياط النائب الأكاديمي، وأطلع الوفد على خطط الجامعة الاستراتيجيّة والإنجازات العالميّة التي تحققها الجامعة رغم التحديات والظروف الصعبة التي تعيشها مؤسسات التعليم العالي في فلسطين، ممثلة بذلك أسمى صور الصمود والإصرار على تحقيق التقدم والرقي.كما أبدى الوفد إعجابه بالمستوى المتقدّم الذي وصلت إليه الجامعة على كافّة الأصعدة، وأبرزها تحقيق الجامعة المرتبة الأولى فلسطينياً، وضمن أفضل 150 جامعة شابّة على مستوى العالم حسب تصنيف التايمز للجامعات الشابّة في نسخته الأخيرة، وحصولها على المرتبة الأولى فلسطينياً في تصنيف QS العالمي للجامعات، وتقييم 5 نجوم.واتفق الطرفان على توسيع أفق التعاون المشترك في المجالات المختلفة، لا سيما تعزيز الفرص أمام الطلبة الراغبين بالدراسة في الجامعات البريطانية.