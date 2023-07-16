جمعية رجال الأعمال تعقد اجتماع الهيئة العامة العادي في رام الله





عقدت الهيئة العامة لجمعية رجال الأعمال الفلسطينيين – القدساجتماعها العادي في فندق الميلينيوم في رام الله بحضور رئيس واعضاء مجلس ادارة الجمعية وبمشاركة الرئيس الفخري للجمعية الدكتور محمد مسروجي والمستشار القانوني للجمعية الاستاذ احمد الصياد ومدقق الحسابات الاستاذ نادر الدجاني وممثل وزارة الاقتصاد الوطني ايهاب الحاج ياسين وأعضاء الهيئة العامة.وبعد الإعلان عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع باشر الاجتماع مناقشة جدول الأعمال ثم كلمة ترحيبية والاستماع الى النشيد الوطني الفلسطيني.وحيا المهندس محمد العامور رئيس مجلس إدارة الجمعية في كلمته قطاع الأعمال في فلسطين عامة وأعضاء جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين- القدس خاصة، الذين يقومون بدورهم مع أبناء وطنهم في السعي نحو الحرية والاستقلال من خلال التمسكوالتشبث الاسطوري بالصمود في ارضهم، ومن خلال افكارهم الخلاقة في تجليات الصمود والاقتصاد المقاوم.وتطرق العامور الى مسيرة الجمعية الحافلة بالإنجازات والتحديات، مؤكدا انه منذ اختيار الهيئة العامة لمجلس الإدارة الجديد وضع مجلس الإدارة خطته الإستراتيجية الهادفة الى النهوض بالجمعية على كافة المستويات المحلية الإقليمية والدولية بما يخدم الأهداف للجمعية.واشار الى انه خلال العامين الماضيين حققت الجمعية العديد من الإنجازات الهامة على المستوى المحلي والدولي وأصبحت العنوان والمنبر لقطاع الأعمال في فلسطين بمختلف قطاعاته الإقتصادية ومثلت الجمعية رجال الأعمال في المحافل الدولية وأسست وفعلت العديد من مجالس الأعمال المشتركة الهادفة الى فتح اسواق وشراكات استثمارية بين رجال الأعمال الفلسطينيين ونظرائهم من مختلف الدول.وذكر العامور ان الجمعية تمكنت خلال العام المنصرم من شراء مقر مستقل للجمعية بجهود ذاتية وبمساهمات سخية من أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الهيئة العامة مضيفا ان الجمعية تمكنت ايضا من إعادة تفعيل إتحاد جمعيات رجال الأعمال الفلسطينيين الذي يشكل المظلة الجامعة والحاضنة لكافة مؤسسات رجال الأعمال في فلسطين.واكد العامور انه رغم أننا في فلسطين نعيش ظروفا استثنائية إلا اننا قادرون على صنع المستحيل في إحداث تنمية إقتصادية شاملة ومستدامة وخاصة في المرحلة القادمة، من خلال التركيز على الإستثمار الداخلي والإعتماد على الذات وضخ المزيد من الإستثمارات في مشاريع ريادية مستدامة وخاصة في قطاعات الزراعة والصناعة والطاقة المتجددة، والتي تهدف الى تعزيز مقومات إقتصادنا الوطني وترسيخ صمود أبناء شعبنا على هذه الأرض.واكد على إن دور الجمعية أساسي وهام وتعتبر مكون أساسي من مكونات الإقتصاد الوطني وهي الحاضنة لكافة القطاعات الإقتصادية في فلسطين وينبغي علينا جميعا التكاتف والتعاون في سبيل بناء اقتصاد وطني جاذب للإستثمار .من جانبه تحدث الرئيس الفخري للجمعية محمد مسروجي عن تاريخ الجمعية مشيدا بدور مجلس الادارة الحالي الذي يعمل بمنتهى الجدية على الصعيدين الداخلي والخارجي ومشددا على ان الجمعية هي عنوان رجال الاعمال الذين من خلالهم يستطيعون بناء اقتصاد قوي والاستثمار رغم معيقات الاحتلال.ثم جرى مناقشة واقرار التقرير الاداري للعامين 2021 و 2022 المقدم من امين سر الجمعية معاوية القواسمي والتقرير المالي عن ميزانية الجمعية المدققة للعامين 2021 و2022 المقدم من قبل امين الصندوق محمود الزلموط وتقرير هيئة الرقابة عن نفس العامين المقدم من امين سر مجلس الرقابة محمود زحايكة وكذلك اقرار التقارير الإدارية والمالية للجمعية.