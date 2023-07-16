شؤون فلسطينية

الاحتلال يزعم اعتقال منفذ عملية إطلاق النار قرب بيت لحم

الاحتلال يزعم اعتقال منفذ عملية إطلاق النار قرب بيت لحم
قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها بيت لحم
رام الله - دنيا الوطن
زعمت وسائل إعلام إسرائيلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت منفذ عملية تقوع، اليوم الأحد، بعد حصاره داخل مسجد تحصّن به وسط مدينة بيت لحم.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت المنطقة الصناعية في بلدة الدوحة، ومدينة بيت لحم، وسط إغلاق كافة مداخلها، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع على الشبان الذين يتصدون للاقتحام.

وأفادت مصادر محلية، باندلاع مواجهات على إثر ذلك مع قوات الاحتلال، على طريق القدس الخليل وسط بيت لحم.

ويأتي هذا الاقتحام بعد ساعات من إصابة ثلاثة مستوطنين بجروح متفاوتة بينها خطيرة لمستوطن في الأربعينات من عمره، صباح اليوم، جراء عملية إطلاق نار وقعت بالقرب من حاجز عسكري عند بلدة تقوع قضاء بيت لحم.

ووفق قناة (كان) الإسرائيلية، فإن سيارة مسرعة أطلقت النار نحو حاجز تقوع، وأصابت ثلاثة مستوطنين وانسحب المنفذ من المكان.

وقالت صحيفة (إسرائيل هيوم) فقد "تم نقل المصاب بجروح خطيرة في عملية إطلاق النار عند حاجز تقوع إلى مستشفى (شعاري تسيديك) وحالته الصحية غير مستقرة".

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