شؤون فلسطينية

محطة توليد الكهرباء تصدر بياناً بشأن تشغيل المولد الرابع

محطة توليد الكهرباء تصدر بياناً بشأن تشغيل المولد الرابع
محطة توليد الكهرباء تقول إنها جاهزة لتشغيل المولد الرابع
رام الله - دنيا الوطن
أكدت محطة توليد كهرباء غزة اليوم الأحد جاهزيتها لتشغيل مولداتها الأربعة والعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، وفق الآلية التي تقرها سلطة الطاقة وشركة توزيع الكهرباء، ووفقاً لتوفر الوقود اللازم لتشغيلها للتخفيف من معاناة المواطنين في ظل موجه الحر الشديدة التي تجتاح المنطقة والعالم.

وقال المهندس وليد سعد صايل، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الفلسطينية للكهرباء، والمدير العام التنفيذي لمحطة غزة لتوليد الكهرباء في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن الطواقم الفنية في المحطة جاهزة لتشغيل مولداتها الأربعة بالوقود بالإضافة إلى مولدين بالبخار بطاقة تشغيلية كاملة بقدرة 120 ميغاوات في حال توفر الوقود اللازم.

وأوضح صايل أن المحطة جاهزة على الدوام للعمل من الناحية الفنية لتشغيل المولد الرابع وذلك بتعاون وثيق والتنسيق الكامل مع سلطة الطاقة وشركة توزيع الكهرباء.

وكانت سلطة الطاقة في غزة، عقبت على أزمة الكهرباء التي يعاني منها القطاع في الفترة الحالية، والتي تؤثر على جدول التوزيع بشكل لافت.

وقال رئيس سلطة الطاقة بغزة، جلال إسماعيل إن العجز في كميات الطاقة المتوفر بالإضافة لموجة الحر الشديد الحالية أدت لوجود الأزمة.

ولفت إسماعيل في حديث لإذاعة (صوت الوطن) إن كميات الطاقة المتوفرة حالياً لا تسد حاجة المواطنين من الطلب مع موجة الحر.

وحول تشغيل المولد الرابع في محطة التوليد، قال إسماعيل إن "تشغيل المولد لن يسد العجز في كميات الطاقة، لأنه سيوفر 20 ميجا وات وهي كمية قليلة قياساً بالطلب".

وأوضح أن "محطة التوليد حالياً تعمل بـ 3 مولدات، في حين أن المولد الرابع لا يعمل بسبب سياسة اراحة المولدات بالتناوب حتى يتم الحفاظ عليها".

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