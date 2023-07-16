غزة: وزارة السياحة والآثار تكشف تفاصيل العثور على قبر من الرصاص المصبوب



ولفت مدير عام الآثار في وزارة السياحة والآثار بغزة، إلى أنه "تم نقل التابوت إلى متحف قصر الباشا الحكومي، من أجل إطلاع الزوار المحلين والأجانب على هذا القبر".



وبيّن أبو ريدة، أنه "بمنتصف الشهر الماضي تم العثور على تابوت ثاني من الرصاص، والوزارة الآن بصدد نقله إلى مخزن الوزارة في برج الكوثر، من أجل إجراء الدراسات والبحوث على هذا التابوت".



وأشار إلى أن المقبرة تمتد على مساحة أربعة آلاف متر مربع، متابعاً "تقديراتنا أن هذه المقبرة تعود إلى 2000 عام مضت، والوزارة تسعى لاستملاك هذه الأرض وبناء سور حولها من أجل الحفاظ عليها كمعلم أثري يضاف إلى المعالم الأثرية التي تشرف عليه وزارة السياحة والأثار في محافظات قطاع غزة الخمس".



كشفت وزارة السياحة والآثار بغزة، اليوم الأحد، تفاصيل العثور على قبر من الرصاص المصبوب، غرب مدينة جباليا شمال القطاع.وقال جمال أبو ريدة، مدير عام الآثار في وزارة السياحة والآثار بغزة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخ عنه، إن "هذه المقبرة تم العثور عليها قبل عام ونصف أثناء تجهيز الآليات المصرية لبناء المدينة المصرية الثانية بمنطقة المحاربين قديماً، غرب مدينة جباليا".وأضاف أبو ريدة أن "أهمية هذا الكشف الأثري أنه إضافة جديدة للحق التاريخي للشعب الفلسطيني على هذه الأرض، وينفي الزعم الصهيوني بأنه أرض فلسطين هي أرض بلا شعب لشعب بلا أرض".وأوضح أنه "حتى هذه الساعة تم العثور على ما يقارب 125 قبراً، ومن بين هذه القبور قبرين الرصاص المصبوب تم نقل الأول لمخزن الوزارة، وتم إجراء الدراسات والأبحاث عليه من قبل فريق فرنسي جاء خصيصاً من أجل معاينة هذا التابوت، تحت إشراف وزارة السياحة والأثار".