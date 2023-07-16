شؤون فلسطينية

الشرطة بغزة تُحذر من إطلاق النار تزامناً مع إعلان نتائج التوجيهي

الشرطة بغزة تُحذر من إطلاق النار تزامناً مع إعلان نتائج التوجيهي
الشرطة بغزة تُحذر من إطلاق النار تزامناً مع إعلان نتائج التوجيهي
رام الله - دنيا الوطن
حذرت الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأحد، من إطلاق النار تزامناً مع إعلان نتائج الثانوية العامة توجيهي 2023، المقرر الخميس المقبل.

وقال العميد أيمن البطنيجي، المتحدث باسم الشرطة بغزة، في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن "الشرطة اتخذت عدداً من التدابير والإجراءات لمنع إطلاق النار خارج إطار القانون".

وأشار البطنيجي إلى أن المباحث العامة ستكثف من انتشارها مع كافة عناصر الشرطة في جميع المحافظات لمتابعة تنفيذ ذلك.

وشدد على أن الشرطة ستتخذ إجراءات قانونية مُشددة بحق المخالفين، داعياً المواطنين إلى الحفاظ على حالة السكينة العامة، والتعبير عن الفرح بالوسائل الآمنة والمشروعة بعيداً عن تعريض حياة المواطنين للخطر، مُتمنياً للطلبة النجاح والتوفيق.

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