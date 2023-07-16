شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: الخطيب يستقبل القائم بأعمال سفير دولة الكويت لدى فلسطين

هيئة الأسرى: الخطيب يستقبل القائم بأعمال سفير دولة الكويت لدى فلسطين
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
أطلع وكيل هيئة شؤون الأسرى والمحررين عبد القادر الخطيب اليوم الأحد، القائم بأعمال سفير دولة الكويت الشقيقة لدى فلسطين مبارك الهاجري، على آخر تطورات قضية الأسرى.

ووضع الخطيب السفير الهاجري خلال اللقاء الذي جرى في مقر الهيئة برام الله، في تفاصيل قضية الأسرى، وما تقدمه الهيئة من رعاية وخدمات للأسرى وذويهم، مبنية على أسس إنسانية وطنية، كون هذه الشريحة من الشعب الفلسطيني لها خصوصيتها، فهي المضحية بشكل يومي.

وعرض تفاصيل وإحصائيات قضية الأسرى والمستجدات عليها، في ظل الممارسات اللاأخلاقية واللاإنسانية للحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة، وتوجهات العديد من وزرائها في فرض أمر واقع جديد داخل السجون والمعتقلات.

وأشاد الخطيب بالدور المسؤول لدولة الكويت في دعم الشعب الفلسطيني ومساندته، إذ تم عرض العديد من الأفكار المبتكرة والتطويرية الهادفة إلى خدمة أسرانا وذويهم، في جوانب إنسانية وتعليمية وتوثيقية، وتم الاتفاق على التواصل.

بدوره، أشاد الهاجري بنضال الشعب الفلسطيني وتضحياته، مؤكداً أن قضيتهم قضية العرب جميعاً، ومساندة الفلسطينيين واجب قومي وعربي وإسلامي، ولن نبخل في القيام بمسؤولياتنا تجاه أشقائنا.

وشدد على أن الكويت حكومةً وشعباً ملتزمة بالحقوق الفلسطينية والعربية كافة، والمساندة والتكاتف العربي منهجية نؤمن بها ونعمل من أجلها، مؤكداً أن الكويت ستكون إلى جانب هيئة الأسرى بما تقدمه من رعاية وخدمات ومتابعات للأسرى والمحررين.

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