الأردن: حكم نهائي بقضية وفاة 13 شخصاً بانفجار خزان غاز الكلورين في العقبة

رام الله - دنيا الوطنأصدرت محكمة بداية جزاء العقبة، في الأردن اليوم الأحد، حكماً بسجن المتسببين في انفجار خزان غاز الكلورين، لمدة ثلاث سنوات.كما قررت المحكمة حبس 5 مسؤولين في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ في قضية الانفجار الذي وقع في العقبة عام 2022، وأسفر عن وفاة 13 شخصاً.وأدانت المحكمة شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ بـ 5 جرائم بقضية غاز الكلورين والحكم عليها بالعقوبة الأشد وهي الغرامة بمبلغ 3000 دينار، وفق ما نقلت قناة (المملكة).وقالت إن الإجراءات التي تم اتباعها بخصوص شحنة غاز الكلورين لم تكن متناسبة مع خطورة المادة من حيث إجراءات السلامة العامة.وأعلنت المحكمة براءة خمسة مسؤولين آخرين في القضية.