عربي

الأردن: حكم نهائي بقضية وفاة 13 شخصاً بانفجار خزان غاز الكلورين في العقبة

الأردن: حكم نهائي بقضية وفاة 13 شخصاً بانفجار خزان غاز الكلورين في العقبة
جانب من الانفجار الذي وقع في العقبة عام 2022
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت محكمة بداية جزاء العقبة، في الأردن اليوم الأحد، حكماً بسجن المتسببين في انفجار خزان غاز الكلورين، لمدة ثلاث سنوات.

كما قررت المحكمة حبس 5 مسؤولين في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ في قضية الانفجار الذي وقع في العقبة عام 2022، وأسفر عن وفاة 13 شخصاً.

وأدانت المحكمة شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ بـ 5 جرائم بقضية غاز الكلورين والحكم عليها بالعقوبة الأشد وهي الغرامة بمبلغ 3000 دينار، وفق ما نقلت قناة (المملكة).

وقالت إن الإجراءات التي تم اتباعها بخصوص شحنة غاز الكلورين لم تكن متناسبة مع خطورة المادة من حيث إجراءات السلامة العامة.

وأعلنت المحكمة براءة خمسة مسؤولين آخرين في القضية.

أخبار ذات صلة

الأردن: حكم نهائي بقضية وفاة 13 شخصاً بانفجار خزان غاز الكلورين في العقبة

الأردن: حكم نهائي بقضية وفاة 13 شخصاً بانفجار خزان غاز الكلورين في العقبة

الأولى منذ 2010.. رئيس الوزراء العراقي يتوجه إلى سوريا

الأولى منذ 2010.. رئيس الوزراء العراقي يتوجه إلى سوريا

مصدر أمني عراقي: قصف جوي تركي شمال أربيل

مصدر أمني عراقي: قصف جوي تركي شمال أربيل

السودان: حميدتي يُشكّل لجنة للتواصل مع القوى السياسية والحركات المسلحة

السودان: حميدتي يُشكّل لجنة للتواصل مع القوى السياسية والحركات المسلحة

الأردن: تفاصيل مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الذي يناقشه مجلس النواب اليوم

الأردن: تفاصيل مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الذي يناقشه مجلس النواب اليوم

السودان: مقتل مدنيين في هجوم بطائرات مسيرة

السودان: مقتل مدنيين في هجوم بطائرات مسيرة

الخطوط الجزائرية تعلن فتح خط جديد مع روسيا

الخطوط الجزائرية تعلن فتح خط جديد مع روسيا

جيش الاحتلال يُطلق النار على متظاهرين &quot;تجاوزوا الخط الأزرق&quot; من لبنان

جيش الاحتلال يُطلق النار على متظاهرين "تجاوزوا الخط الأزرق" من لبنان

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: الخطيب يستقبل القائم بأعمال سفير دولة الكويت لدى فلسطين

هيئة الأسرى: الخطيب يستقبل القائم بأعمال سفير دولة الكويت لدى فلسطين

ائتلاف أمان يصدر بياناً حول إعادة إعمار مخيم جنين

ائتلاف أمان يصدر بياناً حول إعادة إعمار مخيم جنين

المفتي العام يشارك في الندوة العلمية الدولية ضوابط الفتوى الشرعية في السياق الإفريقي

المفتي العام يشارك في الندوة العلمية الدولية ضوابط الفتوى الشرعية في السياق الإفريقي

الاحتلال يعتقل مقدسيا على أحد أبواب المسجد الأقصى

الاحتلال يعتقل مقدسيا على أحد أبواب المسجد الأقصى

ثاني أقدم أسيرة فلسطينية تدخل عامها التاسع والأخير في سجون الاحتلال

ثاني أقدم أسيرة فلسطينية تدخل عامها التاسع والأخير في سجون الاحتلال

قيادي بالديمقراطية: المرحلة الجديدة من نضال شعبنا تتطلب استعادة الوحدة الوطنية

قيادي بالديمقراطية: المرحلة الجديدة من نضال شعبنا تتطلب استعادة الوحدة الوطنية

المرور بغزة تنشر إحصائية حوادث السير خلال الـ 24 ساعة الماضية

المرور بغزة تنشر إحصائية حوادث السير خلال الـ 24 ساعة الماضية

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحماية قوات الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحماية قوات الاحتلال

منوعات

شاهد.. ابنة إيمان العاصي تثير الجدل بعد رقصها مع شاب بملابس جريئة

شاهد.. ابنة إيمان العاصي تثير الجدل بعد رقصها مع شاب بملابس جريئة

ما حقيقة هجرة هاني رمزي لكندا؟

ما حقيقة هجرة هاني رمزي لكندا؟

بالفيديو.. لقطة عفوية تجمع بين نانسي عجرم وابنتها تثير تفاعلاً

بالفيديو.. لقطة عفوية تجمع بين نانسي عجرم وابنتها تثير تفاعلاً

&quot;لازم نديهم وقتهم&quot;.. نادين الراسي ترد على تصريحات بشأن &quot;المثلية الجنسية&quot;

"لازم نديهم وقتهم".. نادين الراسي ترد على تصريحات بشأن "المثلية الجنسية"

ياسمين صبرى تعلن موعد طرح فيلمها الجديد &quot; أبو نسب&quot;

ياسمين صبرى تعلن موعد طرح فيلمها الجديد " أبو نسب"

بالصور.. هيفاء وهبي تتألق بفستان جريء ولامع

بالصور.. هيفاء وهبي تتألق بفستان جريء ولامع

شاهد.. أحمد السبكي يشن هجوماً على تامر حسني

شاهد.. أحمد السبكي يشن هجوماً على تامر حسني

فتحي عبد الوهاب يعلق على استخدام صوره للسخرية

فتحي عبد الوهاب يعلق على استخدام صوره للسخرية

هالة صدقي توجّه رسالة لعمرو دياب بعد حفله بالساحل

هالة صدقي توجّه رسالة لعمرو دياب بعد حفله بالساحل

محمد رمضان يتصدر الترند بعد ظهوره بملابس نسائية جريئة

محمد رمضان يتصدر الترند بعد ظهوره بملابس نسائية جريئة

عربي

الأولى منذ 2010.. رئيس الوزراء العراقي يتوجه إلى سوريا

الأولى منذ 2010.. رئيس الوزراء العراقي يتوجه إلى سوريا

مصدر أمني عراقي: قصف جوي تركي شمال أربيل

مصدر أمني عراقي: قصف جوي تركي شمال أربيل

السودان: حميدتي يُشكّل لجنة للتواصل مع القوى السياسية والحركات المسلحة

السودان: حميدتي يُشكّل لجنة للتواصل مع القوى السياسية والحركات المسلحة

الأردن: تفاصيل مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الذي يناقشه مجلس النواب اليوم

الأردن: تفاصيل مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الذي يناقشه مجلس النواب اليوم