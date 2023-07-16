نتنياهو يُوعز بطرد عضو من حزب ليكود فوراً





يأتي ذلك بالرغم من تقديمه اعتذارا على ما تفوه به خلال مظاهرات الاحتجاج أمس أنه "يتمنى أن يحترق اليهود الاشكناز في الجحيم وانه فخور بان ستة ملايين منهم قد قضوا في المحرقة النازية"، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



وشجب وزير العدل الإسرائيلي، ياريف ليفين، بشدة اقوال ايتسيك زرقا، وجاء في بيان صدر عنه وصف ليفين هذه الاقوال بـ "تصرف تقشعر لها الابدان وانه لا مكان لها في أي حال من الأحوال".





وأضاف: أنه "لن يمر مر الكرام على تفهوات عنيفة ونابية كهذه حتى وان صدرت عن نشيط يميني".



وأوعز نتنياهو إلى المدير العام لحركة (ليكود)، تسوري سيسو، بإقصاء ايتسيك زرقا من عضوية مركز الحركة وعن صفوف الحزب بعد تفوهاته.





وقال: إنه "لا يمكن القبول بمثل هذا التصرف المخجل في حركة (ليكود)".



رام الله - دنيا الوطنأوعز رئيس الوزراء الإسرائيلي، زعيم حزب (ليكود)، بنيامين نتنياهو، بطرد العضو ايتسيك زرقا، من الحزب فوراً.