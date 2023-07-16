شؤون فلسطينية

المفتي العام يشارك في الندوة العلمية الدولية ضوابط الفتوى الشرعية في السياق الإفريقي

المفتي العام يشارك في الندوة العلمية الدولية ضوابط الفتوى الشرعية في السياق الإفريقي
جانب من الندوة
رام الله - دنيا الوطن
شارك الشيخ محمد أحمد حسين - المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية/ خطيب المسجد الأقصى المبارك، في أعمال الندوة العلمية الدولية التي عقدتها مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، بعنوان: (ضوابط الفتوى الشرعية في السياق الإفريقي).

وقدم الشيخ حسين ورقة عمل بعنوان: (جهود علماء فلسطين في مجال الفتوى الشرعية) تناول فيها جهود علماء فلسطين في الفتاوى الشرعية التي تخص الواقع الفلسطيني، وتناول أربع فتاوى بارزة صدرت في فلسطين وهي: فتوى تحريم بيع الأرض لليهود، وفتوى تلقيح زوجة الأسير من نطف محررة، وفتوى الإضراب عن الطعام للأسرى، وفتوى حكم زيارة القدس والمسجد الأقصى تحت الاحتلال.

وأثنى الشيخ حسين على الجهود التي تبذلها مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، لتوحيد جهود العلماء الأفارقة، وجمع كلمتهم على ما يحفظ الدين من انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، وعلى ما يجعل قيمه السمحة في خدمة الاستقرار والتنمية في بلدانهم.

والتقى على هامش الندوة بشخصيات رسمية وشعبية من المشاركين في أعمالها، وأطلعهم على الانتهاكات والاعتداءات التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته، داعياً الأمتين العربية والإسلامية إلى القيام بواجبها تجاه القضية الفلسطينية، وحماية المقدسات، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك.



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