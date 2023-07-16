شؤون فلسطينية

سلطة الطاقة بغزة توضح سبب عدم إمكانية تشغيل المولد الرابع بمحطة التوليد

سلطة الطاقة بغزة توضح سبب عدم إمكانية تشغيل المولد الرابع بمحطة التوليد
محطة التوليد
رام الله - دنيا الوطن
عقبت سلطة الطاقة بغزة، على أزمة الكهرباء التي يعاني منها القطاع في الفترة الحالية، والتي تؤثر على جدول التوزيع بشكل لافت.

وقال رئيس سلطة الطاقة، بغزة، جلال إسماعيل إن العجز في كميات الطاقة المتوفر بالإضافة لموجة الحر الشديد الحالية أدت لوجود الأزمة، لافتاً في حديث لإذاعة (صوت الوطن) إن كميات الطاقة المتوفرة حالياً لا تسد حاجة المواطنين من الطلب مع موجة الحر.

وحول تشغيل المولد الرابع في محطة التوليد، قال إسماعيل إن "تشغيل المولد لن يسد العجز في كميات الطاقة، لأنه سيوفر 20 ميجاوات وهي كمية قليلة قياساً بالطلب".

وأوضح أن "محطة التوليد حالياً تعمل بـ 3 مولدات، في حين أن المولد الرابع لا يعمل بسبب سياسة اراحة المولدات بالتناوب حتى يتم الحفاظ عليها".

وأشار إلى أنه من "المقرر أن تقوم شركة توليد الطاقة بإنتاج ما كميته 500 ميجا واط في العام 2029 بعد توسعتها والتطوير عليها بشكل كامل".

وبين أنه من المنتظر أن تقوم مصر بتزويد قطاع غزة بكمية 50 ميجا واط ضمن الاتفاقات التي يتم بلورتها، مرجحاً أن يكون ذلك في صيف عام 2024.

يشار إلى أن أزمة كبيرة يعاني منها قطاع غزة، منذ بدء الموجة الحارة التي تضرب البلاد، حيث يشكو المواطنون من انقطاع كبير للكهرباء في ظل أجواء شديدة الحرارة.

وتقول الشركة إنها تتبع جدول توزيع (8 ساعات وصل +عجز ساعتين، مقابل 8 ساعات قطع)، في حين يقول المواطنون بأن عدد ساعات الوصل لا تتعدى أربع إلى خمس ساعات فقط.

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