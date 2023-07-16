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الأولى منذ 2010.. رئيس الوزراء العراقي يتوجه إلى سوريا

الأولى منذ 2010.. رئيس الوزراء العراقي يتوجه إلى سوريا
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، بأن رئيس الوزراء  محمد شياع السوداني، توجه اليوم الأحد، إلى العاصمة السورية دمشق في زيارة رسمية.

وقالت الوكالة الرسمية العراقية في بيان مقتضب: إن "السوداني غادر اليوم العاصمة بغداد متوجها إلى دمشق في زيارة رسمية".

وهذه الزيارة هي الأولى لرئيس وزراء عراقي إلى العاصمة السورية منذ عام 2010.

وكان السوداني تلقى دعوة من الرئيس السوري بشار الأسد لزيارة دمشق، من أجل "البحث في مزيد من آفاق التعاون الثنائي وتنسيق العمل المشترك، نحو ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة"، حسب ما نقلت وكالة أنباء عراقية غير حكومية.

وكان فيصل المقداد، وزير الخارجية السوري، زار العراق مطلع حزيران/ يونيو الماضي، حيث التقى نظيره العراقي فؤاد حسين ورئيس الوزراء والرئيس العراقيين.

وأكدت حينها الخارجية العراقية في بيان "دعم بغداد لمسار تحقيق السلم الأهلي في سوريا وكل المفاوضات المتعلقة بشأنه"، لافتة إلى "العراق وسوريا يسعيان إلى تعزيز الجهود الثنائية لضبط الحدود المشتركة ومنع تسلل الإرهابيين وتبادل المعلومات الاستخباراتية لضمان أمن واستقرار الحدود".

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