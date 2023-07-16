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تقييم لجيش الاحتلال: لا يوجد احتمال لحدوث صراع قريب مع حزب الله

تقييم لجيش الاحتلال: لا يوجد احتمال لحدوث صراع قريب مع حزب الله
خيام وضعها حزب الله عند الحدود بين لبنان وإسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
نقلت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأحد، بأنه حسب تقييم الجيش للوضع عند الحدود مع لبنان، فإنه لا يوجد احتمال لحدوث صراع قريب مع (حزب الله).

وقالت قناة (كان) نقلاً عن قائد القيادة الشمالية الجنرال أوري غوردين في حديث مع رؤساء المجالس الشمالية، "حسب تقييم الجيش الإسرائيلي للوضع، لا يوجد احتمال لحدوث صراع قريب مع (حزب الله)".

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال، قال أمس السبت، إن الجيش أطلق طلقات تحذيرية واستخدم وسائل "تفريق أعمال الشغب" بعد أن "عبر عدد من المشتبه بهم الخط الأزرق على الحدود اللبنانية في منطقة جبل دوف/ مزارع شبعا".

من جانبه، قال الصحفي الإسرائيلي، دورون كدوش: "عند قراءة الأحداث منذ بداية العام على الحدود الشمالية ترى أننا ننزلق إلى التصعيد".

ويعكف جيش الاحتلال منذ عدة أشهر على إقامة "عائق" عند قرية الغجر المحتلة عند الحدود مع لبنان، في حين أقام (حزب الله) خياماً في مناطق تسيطر عليها إسرائيل.

وتقدم لبنان بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي مفادها أن إسرائيل ارتكبت انتهاكًا جسيمًا بمحاولة احتلال وضم قرية الغجر الواقعة على الحدود بين الجانبين.

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