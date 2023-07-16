بريطانيا: تعديل وزاري مرتقب سيطيح بوزير الدفاع

رام الله - دنيا الوطنمن المقرر أن يغادر وزير الدفاع البريطاني، بن الاس، الحكومة عندما يجري رئيس الوزراء، ريشي سوناك التعديل الوزاري المقبل.وقال والاس في تصريح لصحيفة (صنداي تايمز)، إنه لن يخوض الانتخابات العامة المقبلة لنيل عضوية البرلمان في المملكة المتحدة.ومن المتوقع إجراء تعديل وزاري في أيلول/سبتمبر المقبل، مشيرة إلى أن والاس أبلغ سوناك عن خططه في 16 حزيران/يونيو الماضي، وفق ما نقل (الشرق للأخبار).وأشارت الصحيفة إلى أن بن والاس كان يأمل في الكشف عن مغادرته الحكومة خلال وقت لاحق خلال هذا الصيف قبل أن تضطره التسريبات لهذا الإعلان.ويشغل والاس منصب وزير الدفاع منذ 4 سنوات، ساعد خلالها في قيادة الرد البريطاني على الغزو الروسي لأوكرانيا.