شؤون فلسطينية

بحثاً عن المنفذ.. الاحتلال يغلق مدخلي بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم

بحثاً عن المنفذ.. الاحتلال يغلق مدخلي بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم
الاحتلال يغلق مدخلي بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم
رام الله - دنيا الوطن
أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مدخلي بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.

وأفاد مدير بلدية تقوع تيسير أبو مفرح، بأن قوات الاحتلال مدخلي البلدة الشمالي والغربي، وخربة الدير، ومنعت الدخول إليها أو الخروج منها، بالإضافة إلى اغلاق الشارع الرئيسي الذي يصل جنوب الضفة الغربية بشمالها أمام مرور المركبات.

وأضاف، أن قوات الاحتلال عززت من اجراءاتها العسكرية قرب مدخل مستوطنة (تقواع)، وانتشر العشرات من المستوطنين على الشارع الرئيسي، وذلك بذريعة إطلاق نار في المكان، أسفر عن إصابة ثلاثة مستوطنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت محالا تجارية وصادرت تسجيلات كاميرات بحثًا عن منفذ عملية تقوع جنوب بيت لحم.

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