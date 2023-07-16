دولي

المعارضة في إسرائيل تلوح باللجوء إلى القضاء ضد لجنة الدستور

المعارضة في إسرائيل تلوح باللجوء إلى القضاء ضد لجنة الدستور
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تواصل لجنة "الدستور والقانون والقضاء البرلمانية" في إسرائيل اليوم، مناقشة مشروع قانون تقليص حجة المعقولية تمهيداً للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة في (كنيست).

وهدد أعضاء المعارضة في اللجنة بتقديم التماس إلى المحكمة العليا في حال لم يتم استنفاد جميع المداولات حول مشروع هذا القانون، مطالبين باستدعاء جهات مهنية أخرى إلى اللجنة وبتمديد المهلة لتقديم تحفظات.

وفي سياق متصل، نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان) عن "محافل رفيعة" في الأجهزة الأمنية في إسرائيل، عن قلقها من تبعات الخطة القضائية.

وقالت: إن تقليص حجة المعقولية قد يمس بالدفاع القضائي الذي يتمتع به ضباط الجيش من تقديمهم الى المحاكمة جنائيا في لاهاي.

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المعارضة في إسرائيل تلوح باللجوء إلى القضاء ضد لجنة الدستور

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