المبادرة الوطنية تشارك بالدورة الرابعة لمؤتمر الحوار بين الحزب الشيوعي الصيني وأحزاب عربية

رام الله - دنيا الوطنشاركت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية في الدورة الرابعة لمؤتمر الحوار بين الحزب الشيوعي الصيني وأحزاب الدول العربية بمدينة "بنتشوان" بالصين.وأكد د.مازن زقوت عضو المكتب السياسي لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية على أهمية الدور الصيني بمساعدة الشعب الفلسطينى على التحرر و الاستقلال و نيل حريته بعد الانعتاق من أطول احتلال عنصري كولونيالي إحلالي.جاء ذلك خلال الكلمة التي القاها في الدورة الرابعة لمؤتمر الحوار بين الحزب الشيوعي الصيني و أحزاب الدول العربية والتي تحمل عنوان: التاريخ و المستقبل الحضاري بين الصين والدول العربية. الذى يحضره قادة سياسيون وخبراء وقادة 70 حزباً سياسياً ومنظمة سياسية من 19 دولة عربية منها سبعة فصائل فلسطينية.وتحدث زقوت حول أهمية مبادرة الحضارة العالمية والتي أطلقها الرئيس الصيني جي شين بينغ في آذار/مارس 2023 وذلك استجابة للوضع الطارئ و الخطير الذي نتج عن الحرب الروسية - الأوكرانية و الكثير من التوترات حول العالم.و أضاف في كلمته قائلا: "تكمن أهمية هذه المبادرة في جوهرها دعوة صريحة للسلام و التنمية و العدالة و الانصاف لكل شعوب العالم و دعوة لاحترام التنوع الحضاري على طريق انهاء أحادية القطبية في العالم و التخلص من ازدواجية المعايير عن طريق فرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي الذي يمارس ابشع أنواع العنصرية و الفاشية ضد الشعب الفلسطيني".و في ختام كلمته توجه زقوت بالشكر لقيادة الحزب الشيوعي الصيني على تنظيم هذا المؤتمر الهام و شكرها على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.وحث زقوت قيادة الحزب الشيوعي الصيني على استمرار وتعزيز دورهم الإيجابي والبناء في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.وتمنى زقوت للمؤتمر بدورته الرابعة كامل التوفيق والنجاح.