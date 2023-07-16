الرجوب يبحث تعزيز التعاون مع الكشافة العمانية

رام الله - دنيا الوطنبحث رئيس جمعية الكشافة الفلسطينية، الفريق جبريل الرجوب، اليوم الأحد، في العاصمة العمانية، مسقط، مع مدير عام المديرية العامة للكشافة والمرشدات العمانية يعقوب بن خلفان الندابي اليات تعزيز التعاون الكشفي والإرشادي بين البلدين، بحضور سفير دولة فلسطين لدى عُمان، تيسير جرادات.وأطلع الرجوب الندابي على الخطة الاستراتيجية التي تعمل جمعية الكشافة الفلسطينية على تنفيذها لتنمية العضوية والنهوض بالحركة الكشفية والإرشادية في فلسطين.وأكد الرجوب حرص الكشافة الفلسطينية على الاستفادة من خبرات الكوادر الكشفية والإرشادية العمانية بالشكل الذي يساهم في النهوض بالحركة الكشفية الفلسطينية.ووجه الرجوب الدعوة لزيارة الوفود الكشفية العمانية إلى فلسطين مؤكدا على أهمية مثل هذه الزيارات في دعم صمود الشعب الفلسطيني.بدوره، أكد الندابي استعداد الكشافة العمانية لتقديم كافة أشكال الدعم الممكن للحركة الكشفية الفلسطينية سواء من خلال إرسال الخبراء إلى فلسطين أو استضافة الكوادر وتدريبها في عُمان، إضافة لتبادل الوفود الكشفية بين البلدين.