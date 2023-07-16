شؤون فلسطينية

تعليق حماس على عملية إطلاق النار في تقوع

تعليق حماس على عملية إطلاق النار في تقوع
من مكان عملية إطلاق النار في تقوع
رام الله - دنيا الوطن
قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الأحد، إن "المقاومة في الضفة الغربية تواصل ضرباتها ضد المستوطنين وهذه المرة تضرب في جنوب الضفة على حاجز تقوع قرب مدينة بيت لحم".

وأضافت على لسان المتحدث باسمها حازم قاسم، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن "المقاومة في الضفة الغربية في تصاعد وتمدد، رداً على جرائم الاحتلال بحق شعبنا ومقدساتنا، وتستطيع في كل مرة أن تفاجئ الاحتلال في مكان وطريقة التنفيذ".

وشددت على أن "هذه المقاومة مستمرة ومتواصلة حتى تحقيق أهداف شعبنا بالحرية والاستقلال".

وأفادت القناة (14) الإسرائيلية، الأحد، بوقوع ثلاث إصابات أحدهما بحالة خطيرة، جرّاء عملية إطلاق نار عند حاجز تقوع قرب بيت لحم وانسحاب المنفذ.

ووفق قناة (كان) الإسرائيلية،  فإن سيارة مسرعة أطلقت النار نحو حاجز تقوع، وأصابت ثلاثة مستوطنين وانسحب المنفذ من المكان.

وقالت صحيفة (إسرائيل هيوم) فقد "تم نقل المصاب بجروح خطيرة في عملية إطلاق النار عند حاجز تقوع إلى مستشفى "شعاري تسيديك" وحالته الصحية غير مستقرة".

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