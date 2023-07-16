تعليق حماس على عملية إطلاق النار في تقوع

وأفادت القناة (14) الإسرائيلية، الأحد، بوقوع ثلاث إصابات أحدهما بحالة خطيرة، جرّاء عملية إطلاق نار عند حاجز تقوع قرب بيت لحم وانسحاب المنفذ.





ووفق قناة (كان) الإسرائيلية، فإن سيارة مسرعة أطلقت النار نحو حاجز تقوع، وأصابت ثلاثة مستوطنين وانسحب المنفذ من المكان.



