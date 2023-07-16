بعد تعرضه لوعكة مفاجئة.. تطورات الحالة الصحية لنتنياهو

رام الله - دنيا الوطنكشفت إذاعة جيش الاحتلال، اليوم الأحد، تطورات الحالة الصحية لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، عقب دخوله المستشفى جرّاء تعرضه لوعكة صحية، أمس.ووفق الإذاعة، فإن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيخضع صباح اليوم لفحوصات طبية إضافية، ومن المتوقع أن يخرج من المستشفى خلال النهار".وأفاد مكتب نتنياهو، بالأمس، أنه أمضى أمس عدة ساعات في الحر عند بحيرة طبريا، واليوم اشتكى من دوار، وبناء على توصية من طبيبه الشخصي، نقل إلى غرفة الطوارئ في مستشفى شيبا تل هشومير، وتبين أن سبب الإعياء هو الجفاف.وقال نتنياهو من داخل المشفى "كنت أمس في طبريا مع زوجتي تحت الشمس الحارقة من دون شرب ماء، حاليا أشعر بحال أفضل".وأضاف "أود أن أشكركم جميعا على اهتمامكم، وكذلك أشكر الفرق الممتازة في مستشفى شيبا تل هشومير على فحصي".واختتم: "لدي طلب واحد منكم، نحن نمر بموجة حارة في البلاد وأطلب منكم قضاء وقت أقل في الشمس وشرب المزيد من الماء".