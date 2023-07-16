حاخام في إسرائيل يشن هجوماً على المتطرف بن غفير



ووفق موقع (واللا) الإسرائيلي، فإن الحاخام الأكبر لإسرائيل، يتسحاك يوسف هاجم الوزير إيتمار بن غفير خلال درسه الأسبوعي بالقول"هناك أحد وزراء الحكومة، لا أريد أن أذكر اسمه، ولا يستحق أصلا أن أذكر اسمه هنا في هذا المكان".



وتابع القول "هذا الوزير يدخل الأقصى بجرأة ووقاحة وبسببه يضل الكثير من الناس".









رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بأن حاخاماً في إسرائيل يُدعى يتسحاك يوسف، هاجم وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير.