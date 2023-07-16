شاهد: اندلاع حريق بمصنعيْن داخل المنطقة الصناعية قرب بتاح تكفا

رام الله - دنيا الوطنأفادت هيئة البث الإسرائيلية (كان)، اليوم الأحد، باشتعال النيران داخل مصنعين في المنطقة الصناعية (اليركون) في بتاح تكفا.ووفقا للمتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية، فقد تم استدعاء عشرات طواقم الإطفاء من منطقة حيفا وتل أبيب لاخماد الحريق، حيث انتشرت النيران بسرعة وأدت إلى اشتعال مصنع آخر ومحال تجاريه بالمكان.وأوضح أن الطواقم علمت على منع انتشار النيران وإخماد الحريق، حيث أقيمت غرفة عمليات أقيمت بالمكان ولم يبلغ عن إصابات. وفق (عرب 48).وفتحت الشرطة الإسرائيلية بالتعاون مع طاقم من خبراء الإطفاء والإنقاذ تحقيقا لمعرفة الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحريق، ويتم التحقيق إذا ما تم إشعال النار بالمحلات التجارية بشكل متعمد.