الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات بالضفة

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، حملة مداهمات واعتقالات في مدن الضفة الغربية، حيث اعتقلت قوات الاحتلال شابا من بلدة عرابة على حاجز عسكري، واقتحمت قرى وبلدات في محافظة جنين.وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عبد المالك أبو صلاح من بلدة عرابة جنوب جنين، أثناء مروره على حاجز عسكري (دوتان) المقام فوق أراضي بلدة يعبد.وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت قرى وبلدات مسلية، عرابة، مركة وفحمة جنوب جنين، كما اقتحمت قرى جلبون، فقوعة، بيت قاد وعربونة شمال شرق المدينة، وشنت حملات تمشيط واسعة وسيّرت آلياتها في شوارع وأحياء القرى والبلدات في خطوات استفزازية.كما واعتقلت قوات الاحتلال شابا من قرية أبو انجيم جنوب بيت لحم.وأفات مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت سالم محمد الهريمي (19 عاما)، بعد أن داهمت منزل والده وفتشته.وأضاف المصدر أن قوات الاحتلال اقتحمت مناطق عدة في محافظة بيت لحم، ومنها بيت فجار، وحرملة، وبيت فالوح، وبتير، دون أن يبلغ عن اعتقالات.