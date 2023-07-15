شؤون فلسطينية

المالية بغزة: نعاني أزمة مالية خانقة ونأمل صرف الراتب نهاية الأسبوع الجاري

المالية بغزة: نعاني أزمة مالية خانقة ونأمل صرف الراتب نهاية الأسبوع الجاري
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تحدث وكيل وزرة المالية في غزة عوني الباشا، مساء اليوم السبت، عن أزمة تأخر صرف رواتب الموظفين خلال الشهر الماضي والحالي.

وقال الباشا في حديث مع (إذاعة الأقصى) إن "الحكومة تمر بأزمة مالية خانقة متدرجة بحيث يكون زيادة في العجز المالي شهراً بعد الآخر حتى وصلنا لتأخير الرواتب هذا الشهر".

وأوضح الباشا أن" هناك عدة أسباب للأزمة، أولها تراجع المنحة القطرية التي كانت 10 مليون دولار حتى وصلت 3 مليون دولار في شهر ٦ الماضي، وحتى الآن لم تصلنا المنحة".

ولفت إلى أن "ارتفاع أسعار الوقود المصري أثر على العائد الذي تحصل عليه وزارة المالية، وفي أحد الأشهر دعمنا في سعر أنبوبة الغاز لتصل للمواطن بنفس السعر المعتاد".

وأشار الباشا في حديثه "وصلنا إلى صرف ٦٠ مليون شيكل ثمناً للأدوية في وزارة الصحة، وعلينا مديونات لشركات الأدوية ٤٠ مليون شيكل، ولا يوجد أرصدة لوزارة المالية في البنوك ورصيدها الآن صفر".

وبين وكيل الوزارة أن قيمة الرواتب والملاحق 125 مليون شيكلاً، وان الحكومة تصرف بنظام الفئات لعدم وجود السيولة النقدية.

وأوضح أن المالية تقوم بالاستدانة من البنوك، و ٤٠ مليون شيكل يتم استدانتها من البنك الوطني تحديداً.

وقال الباشا "نبذل جهوداً كبيرة لصرف الرواتب ونأمل صرف الرواتب في أواخر هذا الأسبوع وبدون فئات بإذن الله".

وفي سياق حديثه، شكر الباشا الموظفين الذين صبروا طوال مدة الحصار وهم يتلقون أقل من نصف راتب وهم يستحقون منا كل خير، مؤكداً أن "الراتب حق لكل موظف ولكن الأزمة المالية والحصار أثر على ذلك".

أخبار ذات صلة

الأحمد يبحث مع بوغدانوف آخر التطورات

الأحمد يبحث مع بوغدانوف آخر التطورات

المالية بغزة: نعاني أزمة مالية خانقة ونأمل صرف الراتب نهاية الأسبوع الجاري

المالية بغزة: نعاني أزمة مالية خانقة ونأمل صرف الراتب نهاية الأسبوع الجاري

إصابة سيدة برصاص الاحتلال في رام الله

إصابة سيدة برصاص الاحتلال في رام الله

البزم يحذر من إطلاق النار والمفرقعات خلال الاحتفال بنتائج الثانوية العامة

البزم يحذر من إطلاق النار والمفرقعات خلال الاحتفال بنتائج الثانوية العامة

الاحتلال يعتقل شابًا عند أحد أبواب المسجد الأقصى

الاحتلال يعتقل شابًا عند أحد أبواب المسجد الأقصى

وفد رسمي كويتي يصل فلسطين

وفد رسمي كويتي يصل فلسطين

هيئة مقدسية: الاحتلال يريد الانفراد بالأقصى

هيئة مقدسية: الاحتلال يريد الانفراد بالأقصى

الاحتلال يداهم وقفة احتجاجية على قرار هدم منزل عائلة &quot;الرجبي&quot; في سلوان

الاحتلال يداهم وقفة احتجاجية على قرار هدم منزل عائلة "الرجبي" في سلوان

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

إصابة سيدة برصاص الاحتلال في رام الله

إصابة سيدة برصاص الاحتلال في رام الله

الاحتلال يعتقل شابًا عند أحد أبواب المسجد الأقصى

الاحتلال يعتقل شابًا عند أحد أبواب المسجد الأقصى

هيئة مقدسية: الاحتلال يريد الانفراد بالأقصى

هيئة مقدسية: الاحتلال يريد الانفراد بالأقصى

الاحتلال يداهم وقفة احتجاجية على قرار هدم منزل عائلة &quot;الرجبي&quot; في سلوان

الاحتلال يداهم وقفة احتجاجية على قرار هدم منزل عائلة "الرجبي" في سلوان

افتتاح أعمال المؤتمر الوطني العاشر للجبهة الديمقراطية في غزة

افتتاح أعمال المؤتمر الوطني العاشر للجبهة الديمقراطية في غزة

‪ الديمقراطية تشارك في مؤتمر الحوار بين الحزب الشيوعي الصيني وأحزاب الدول العربية

‪ الديمقراطية تشارك في مؤتمر الحوار بين الحزب الشيوعي الصيني وأحزاب الدول العربية

إصابات خلال اعتداءات للمستوطنين في الخليل ونابلس

إصابات خلال اعتداءات للمستوطنين في الخليل ونابلس

الداخلية بغزة تحذر المواطنين من إطلاق النار خلال نتائج التوجيهي

الداخلية بغزة تحذر المواطنين من إطلاق النار خلال نتائج التوجيهي

منوعات

فتحي عبد الوهاب يعلق على استخدام صوره للسخرية

فتحي عبد الوهاب يعلق على استخدام صوره للسخرية

هالة صدقي توجّه رسالة لعمرو دياب بعد حفله بالساحل

هالة صدقي توجّه رسالة لعمرو دياب بعد حفله بالساحل

محمد رمضان يتصدر الترند بعد ظهوره بملابس نسائية جريئة

محمد رمضان يتصدر الترند بعد ظهوره بملابس نسائية جريئة

بالفيديو.. أحلام تثير تفاعلاً بعد إشادتها بسلاح الجو الهندي

بالفيديو.. أحلام تثير تفاعلاً بعد إشادتها بسلاح الجو الهندي

بالصور.. تامر هجرس يحتفل بتخرج ابنته من الجامعة في بريطانيا

بالصور.. تامر هجرس يحتفل بتخرج ابنته من الجامعة في بريطانيا

شاهد.. زوجة حسن شاكوش تصدم الجميع بهذا التصرف

شاهد.. زوجة حسن شاكوش تصدم الجميع بهذا التصرف

ياسمين عز تتصدر الترند بتصريحاتها الأخير بشأن الزواج

ياسمين عز تتصدر الترند بتصريحاتها الأخير بشأن الزواج

بالصور.. الظهور الأول لنسرين طافش بعد طلاقها

بالصور.. الظهور الأول لنسرين طافش بعد طلاقها

بالصور.. ناهد السباعي تخطف الأنظار بإطلالات صيفية جريئة

بالصور.. ناهد السباعي تخطف الأنظار بإطلالات صيفية جريئة

بالفيديو.. رد صادم من محمد هنيدي بعد اتهامه بتعاطي المخدرات

بالفيديو.. رد صادم من محمد هنيدي بعد اتهامه بتعاطي المخدرات

عربي

السودان: مقتل مدنيين في هجوم بطائرات مسيرة

السودان: مقتل مدنيين في هجوم بطائرات مسيرة

الخطوط الجزائرية تعلن فتح خط جديد مع روسيا

الخطوط الجزائرية تعلن فتح خط جديد مع روسيا

جيش الاحتلال يُطلق النار على متظاهرين &quot;تجاوزوا الخط الأزرق&quot; من لبنان

جيش الاحتلال يُطلق النار على متظاهرين "تجاوزوا الخط الأزرق" من لبنان

بيان الأحزاب والقوى العربية المشاركة في مؤتمر الحوار مع الحزب الشيوعي الصيني

بيان الأحزاب والقوى العربية المشاركة في مؤتمر الحوار مع الحزب الشيوعي الصيني