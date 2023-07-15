عربي

السودان: مقتل مدنيين في هجوم بطائرات مسيرة

السودان: مقتل مدنيين في هجوم بطائرات مسيرة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة في السودان اليوم السبت، عن مقتل 4 مدنيين وإصابة 4 آخرين جراء هجوم شنته قوات الدعم السريع استهدف مستشفى السلاح الطبي في أم درمان.

وقالت الوزارة في البيان إن "قوات الدعم السريع استهدفت مستشفى السلاح الطبي بأم درمان مما نتج عنه استشهاد 4 مدنيين أمام قسم الطوارئ وإصابة 4 اخرين إصابات كبيرة تحتاج إلى تدخل عاجل لإجراء عمليات جراحية".

وأشارت الوزارة إلى أن الاستهداف كان عبر مسيرات تابعة للدعم السريع.

وأدانت الصحة استهداف المنشآت الصحية والمستشفيات، مشددة على أنه يتنافى مع الأعراف والقوانين الدولية وصون حرمة المستشفيات والكوادر الطبية.

أخبار ذات صلة

السودان: مقتل مدنيين في هجوم بطائرات مسيرة

السودان: مقتل مدنيين في هجوم بطائرات مسيرة

الخطوط الجزائرية تعلن فتح خط جديد مع روسيا

الخطوط الجزائرية تعلن فتح خط جديد مع روسيا

جيش الاحتلال يُطلق النار على متظاهرين &quot;تجاوزوا الخط الأزرق&quot; من لبنان

جيش الاحتلال يُطلق النار على متظاهرين "تجاوزوا الخط الأزرق" من لبنان

بيان الأحزاب والقوى العربية المشاركة في مؤتمر الحوار مع الحزب الشيوعي الصيني

بيان الأحزاب والقوى العربية المشاركة في مؤتمر الحوار مع الحزب الشيوعي الصيني

التعاون الإسلامي ترحب بالشروع بمفاوضات بين مصر وأثيوبيا حول سد النهضة

التعاون الإسلامي ترحب بالشروع بمفاوضات بين مصر وأثيوبيا حول سد النهضة

تُهدد الغذاء وكبار السن.. ما هي القبة الحرارية التي تشهدها دول عربية؟

تُهدد الغذاء وكبار السن.. ما هي القبة الحرارية التي تشهدها دول عربية؟

تدهور حرج على صحة نجل القذافي المُحتجز في لبنان

تدهور حرج على صحة نجل القذافي المُحتجز في لبنان

الأردن: السيطرة على حريق كبير بين محافظتي جرش وعجلون

الأردن: السيطرة على حريق كبير بين محافظتي جرش وعجلون

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

إصابة سيدة برصاص الاحتلال في رام الله

إصابة سيدة برصاص الاحتلال في رام الله

الاحتلال يعتقل شابًا عند أحد أبواب المسجد الأقصى

الاحتلال يعتقل شابًا عند أحد أبواب المسجد الأقصى

هيئة مقدسية: الاحتلال يريد الانفراد بالأقصى

هيئة مقدسية: الاحتلال يريد الانفراد بالأقصى

الاحتلال يداهم وقفة احتجاجية على قرار هدم منزل عائلة &quot;الرجبي&quot; في سلوان

الاحتلال يداهم وقفة احتجاجية على قرار هدم منزل عائلة "الرجبي" في سلوان

افتتاح أعمال المؤتمر الوطني العاشر للجبهة الديمقراطية في غزة

افتتاح أعمال المؤتمر الوطني العاشر للجبهة الديمقراطية في غزة

‪ الديمقراطية تشارك في مؤتمر الحوار بين الحزب الشيوعي الصيني وأحزاب الدول العربية

‪ الديمقراطية تشارك في مؤتمر الحوار بين الحزب الشيوعي الصيني وأحزاب الدول العربية

إصابات خلال اعتداءات للمستوطنين في الخليل ونابلس

إصابات خلال اعتداءات للمستوطنين في الخليل ونابلس

وزير الزراعة يؤكد التزام الحكومة بدعم صمود المواطنين في قرية أم صفا

وزير الزراعة يؤكد التزام الحكومة بدعم صمود المواطنين في قرية أم صفا

منوعات

فتحي عبد الوهاب يعلق على استخدام صوره للسخرية

فتحي عبد الوهاب يعلق على استخدام صوره للسخرية

هالة صدقي توجّه رسالة لعمرو دياب بعد حفله بالساحل

هالة صدقي توجّه رسالة لعمرو دياب بعد حفله بالساحل

محمد رمضان يتصدر الترند بعد ظهوره بملابس نسائية جريئة

محمد رمضان يتصدر الترند بعد ظهوره بملابس نسائية جريئة

بالفيديو.. أحلام تثير تفاعلاً بعد إشادتها بسلاح الجو الهندي

بالفيديو.. أحلام تثير تفاعلاً بعد إشادتها بسلاح الجو الهندي

بالصور.. تامر هجرس يحتفل بتخرج ابنته من الجامعة في بريطانيا

بالصور.. تامر هجرس يحتفل بتخرج ابنته من الجامعة في بريطانيا

شاهد.. زوجة حسن شاكوش تصدم الجميع بهذا التصرف

شاهد.. زوجة حسن شاكوش تصدم الجميع بهذا التصرف

ياسمين عز تتصدر الترند بتصريحاتها الأخير بشأن الزواج

ياسمين عز تتصدر الترند بتصريحاتها الأخير بشأن الزواج

بالصور.. الظهور الأول لنسرين طافش بعد طلاقها

بالصور.. الظهور الأول لنسرين طافش بعد طلاقها

بالصور.. ناهد السباعي تخطف الأنظار بإطلالات صيفية جريئة

بالصور.. ناهد السباعي تخطف الأنظار بإطلالات صيفية جريئة

بالفيديو.. رد صادم من محمد هنيدي بعد اتهامه بتعاطي المخدرات

بالفيديو.. رد صادم من محمد هنيدي بعد اتهامه بتعاطي المخدرات

عربي

السودان: مقتل مدنيين في هجوم بطائرات مسيرة

السودان: مقتل مدنيين في هجوم بطائرات مسيرة

الخطوط الجزائرية تعلن فتح خط جديد مع روسيا

الخطوط الجزائرية تعلن فتح خط جديد مع روسيا

جيش الاحتلال يُطلق النار على متظاهرين &quot;تجاوزوا الخط الأزرق&quot; من لبنان

جيش الاحتلال يُطلق النار على متظاهرين "تجاوزوا الخط الأزرق" من لبنان

بيان الأحزاب والقوى العربية المشاركة في مؤتمر الحوار مع الحزب الشيوعي الصيني

بيان الأحزاب والقوى العربية المشاركة في مؤتمر الحوار مع الحزب الشيوعي الصيني