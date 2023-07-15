من داخل المشفى.. أول تعليق لنتنياهو عقب الوعكة الصحية

رام الله - دنيا الوطنتحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم السبت عن حالته الصحية عقب نقله بشكل عاجل إلى الطوارئ في مشفى شيبا بتل أبيب.وقال نتنياهو من المشفى: "كنت أمس في طبريا مع زوجتي تحت الشمس الحارقة من دون شرب ماء، حاليا أشعر بحال أفضل".وأضاف "أود أن أشكركم جميعا على اهتمامكم، وكذلك أشكر الفرق الممتازة في مستشفى شيبا تل هشومير على فحصي".واختتم: "لدي طلب واحد منكم، نحن نمر بموجة حارة في البلاد وأطلب منكم قضاء وقت أقل في الشمس وشرب المزيد من الماء".وكان مكتب نتنياهو أفاد بأنه قضى ساعات الذروة في درجات الحرارة بالأمس في بحيرة طبريا وشعر اليوم بـ"دوران خفيف".وأشار مكتب نتنياهو إلى أن التقديرات تفيد بأنه أصيب بالجفاف.