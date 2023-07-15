تفاصيل اتصال هاتفي بين بوتين ورئيس جنوب إفريقيا

رام الله - دنيا الوطنقال المكتب الصحفي للكرملين اليوم السبت، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أجرى محادثة هاتفية مع رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا.وخلال المحادثة، التي جرت بمبادرة من الجانب الجنوب إفريقي، أشار بوتين إلى العوائق المتبقية أمام الصادرات الروسية، والتي كان يجب إزالتها في إطار صفقة الحبوب، بحسب موقع "روسيا اليوم".وقال المكتب: "عند مناقشة موضوع حزمة اتفاقات اسطنبول، شدد الرئيس بوتين على أن الالتزامات المنصوص عليها في مذكرة روسيا والأمم المتحدة المتعلقة بإزالة العوائق أمام تصدير الأغذية والأسمدة الروسية والتي لم يتم تنفيذها حتى الآن. وبالإضافة إلى ذلك، لم يتحقق أيضا الهدف الرئيسي من الصفقة، وهو توريد الحبوب إلى البلدان المحتاجة، بما في ذلك القارة الإفريقية".وناقش الرئيسان كذلك مبادرة السلام الإفريقية، واتفقا على عقد اجتماع خلال قمة بطرسبورغ لتبادل وجهات النظر حول الأجندة الثنائية والدولية.بدوره أبلغ رئيس جنوب إفريقيا، نظيره الروسي عن الاستعدادات لقمة مجموعة بريكس في جوهانسبرغ.وتابع ممثل الكرملين القول: "وشكر سيريل رامافوزا، الرئيس الروسي على الاستقبال الحار والمحادثات البناءة حول السبل الممكنة لحل الوضع حول أوكرانيا خلال زيارة الوفد الإفريقي إلى بطرسبورغ في يونيو الماضي. وسيستمر النظر في مبادرة السلام الإفريقية بالتزامن مع القمة الروسية - الإفريقية في نهاية يوليو. واتفق الرئيسان على عقد اجتماع منفصل في القمة المذكورة من أجل تبادل مفصل لوجهات النظر حول الأجندة الثنائية والدولية، وأكدا عزمهما المشترك على تعزيز التعاون في مختلف المجالات".