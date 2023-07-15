شؤون فلسطينية

البزم يحذر من إطلاق النار والمفرقعات خلال الاحتفال بنتائج الثانوية العامة

البزم يحذر من إطلاق النار والمفرقعات خلال الاحتفال بنتائج الثانوية العامة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
دعت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، المواطنين إلى تجنب استخدام الأساليب المؤذية للاحتفال بنتائج الثانوية العامة.

وطالب الناطق باسم الداخلية بغزة إياد البزم في تصريحات لإذاعة (صوت القدس) اليوم السبت، أن يكون التعبير عن الفرح بالوسائل الآمنة، بعيداً عن استخدام إطلاق النار والمفرقعات الخطرة.

وقال البزم: "نجحنا على مدار السنوات الثلاث الأخيرة بجهود الأجهزة الأمنية والشرطية، بأن نتخلص من ظاهرة إطلاق النار التي كانت تترافق مع إعلان نتائج الثانوية العامة، ونعمل للمراكمة على هذا النجاح هذا العام".

وتابع: "نهيب بأبناء شعبنا أن يحافظوا على ما وصلنا إليه من إنجاز، خاصة وأن حوادث إطلاق النار سابقاً خلفت مآسي وضحايا وإصابات، وحوّلت الأفراح إلى أحزان".

وأضاف البزم: "لدينا في هذا العام جهد كبير في الميدان من قبل الأجهزة الشرطية والأمنية من أجل ضبط هذه الحالة؛ حيث سينتشر عناصر الشرطة وخاصة المباحث العامة في كل محافظات قطاع غزة لمتابعتها".

وأكد أن الداخلية تعمل على محاربة إطلاق النار خارج إطار القانون بشكل مستمر، وهذه سياسة ثابتة لدينا وهناك جهود كبيرة على مدار العام تقوم بها الأجهزة المختصة من أجل ضبط أي حالات مخالفة.

وشدد البزم على أن الداخلية ستتخذ إجراءات فورية تجاه أي استخدام للسلاح خارج إطار القانون، أبرزها سحب السلاح المستخدم وعدم إرجاعه نهائيًا، وتوقيف مطلق النار وإحالته للنيابة العامة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

ولفت إلى أن المفرقعات التي يتم إنتاجها محليًا خطرة، وتسببت في كثير من الأحيان ببتر أطراف مستخدميها وإحداث حروق، إلى جانب تسبب أصواتها بالخوف والذعر لدى المواطنين.

وأكد البزم أن الشرطة تواصل القيام بجهود كبيرة من أجل مصادرة المفرقعات الخطرة وإغلاق الورش التي تقوم بتصنيعها، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من يقوم بتصنيعها وترويجها.

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