وفد رسمي كويتي يصل فلسطين

رام الله - دنيا الوطنوصل إلى فلسطين، اليوم السبت، القائم بأعمال السفارة الكويتية في المملكة الأردنية مبارك الهاجري، يرافقه الملحق الدبلوماسي في سفارة الكويت، مسؤول ملف الجمعيات الخيرية في فلسطين، مشعل المطيري.وجرت مراسم الاستقبال في صالة كبار الزوار في مقر الإدارة العامة للمعابر والحدود بأريحا، بحضور محافظ أريحا والأغوار جهاد أبو العسل، وأمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" الفريق جبريل الرجوب، ومستشار رئيس الوزراء للصناديق العربية الإسلامية الوزير ناصر قطامي.وجرى استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين، وما تشهده من تطور في كافة المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.كما التقى الوفد رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج الذي ثمن هذه الزيارة الأخوية، واعتبرها توثيقا لأواصر العلاقة التاريخية التي تربط فلسطين بدولة الكويت، ولبحث سبل التعاون وتعزيز العلاقات بين البلدين لإيصال المساعدات المقدمة من دولة الكويت لمستحقيها من أبناء الشعب الفلسطيني وفي الاطار القانوني لمنظومة عمل البوابة الالكترونية للمساعدات الفلسطينية بإدارة وزارة الخارجية لدى دولة الكويت.وأكد فرج، المكانة الكبيرة التي يحظى بها الكويتيون في قلوب أشقائهم الفلسطينيين، حيث العلاقات المتينة والتنسيق والتشاور المستمر بين قيادة البلدين الهادفة إلى تحقيق مصلحة الشعبين الشقيقين.