هيئة مقدسية: الاحتلال يريد الانفراد بالأقصى

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد ناصر الهدمي إن حكومة الاحتلال الفاشية تريد الانفراد بالمسجد الأقصى، وإنهاء السيطرة الإسلامية عليه.وشدد على أن الاحتلال يعتدي وينتهك قدسية الأقصى، ويسعى لهدم المسجد الأقصى المبارك وبناء الهيكل من المزعوم من خلال منع لجنة الإعمار في المسجد تأدية مهامها.وفي وقت سابقٍ من مساء اليوم، اقتحمت قوات الاحتلال مصلي باب الرحمة والمسجد القبلي، مساء اليوم السبت.ودنّس عدد من أفراد شرطة الاحتلال مصلى باب الرّحمة، وعبروا منه بالأحذية في انتهاكٍ واضح لحرمة المصلى.واستفزّت قوات الاحتلال المصلين المتواجدين في مصلى باب الرحمة، وفي ذات السياق، اقتحم جنود الاحتلال المسجد القبلي ودنّسوه مساء اليوم.