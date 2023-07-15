شؤون فلسطينية

تحذيرات من تداعيات موجة الحر على الأسرى بالزنازين والاكتظاظ وانتشار الحشرات

تحذيرات من تداعيات موجة الحر على الأسرى بالزنازين والاكتظاظ وانتشار الحشرات
الأسرى داخل سجون الاحتلال - أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
طالب ذوى الأسرى اليوم المؤسسات الحقوقية والانسانية ومجموعات الضغط الدولية والصليب الأحمر الدولى بزيارة عاجلة للسجون للاطلاع على أحوال الأسرى في ظل ارتفاع درجة الحرارة وانتشار الحشرات والاكتظاظ فى الغرف فى ظل الاعتقالات المستمرة ، وعدم توفير وسائل التهوية الكافية للأسرى حتى على حساب الأسرى فى كثير من الأحيان.

وأشار المدير العام بهيئة شؤون الأسرى والمحررين وعضو اللجنة المكلفة بادارة الهيئة فى قطاع  رأفت حمدونة إلى "البوسطة" التى تشكل رحلة عذاب كبيرة لدى الأسرى ومعاملة قاسية ومتعمدة لاذلالهم ، من حيث معاناة النقل للسجون الأخرى أو المحاكم ، بسبب شدة الحر بداخلها في فصل الصيف ، كونها مصنوعة من الصفيح السميك ، ومقاعدها من الحديد ، وقليلة التهوية تسبب ضيق التنفس لمقليها بسبب وجود ثقوب في أعلاها ، في ظل كثرة الدخان والرائحة الكريهة والاكتظاظ وقلة التهوية ، وبداخلها غرفة عزل ضيقة ومنفصلة لا تكاد تتسع  لطول أرجل الأسير .

وقال إن الأسرى في السجون والمعتقلات يعانون من انتشار الحشرات في فصل الصيف وخاصة في مناطق الجنوب كمعتقل النقب وسجن ايشل ، والسجون القديمة كسجن الرملة ونفحة القديم والسبع والدامون وشطة وغالبية غرف الانتظار لعدم نظافتها ، وأضاف أن الحشرات تكثر  في السجون القديمة في غرف الانتظار بسجن بئر السبع والرملة ، وهنالك خطر منها ، و تجاهل من قبل إدارة مصلحة السجون لجميع البلاغات على مدار سنوات لوضع حد لتلك الظاهرة .

وأكد  حمدونة أن عدم الرقابة على أوضاع السجون، واستفراد إدارة السجون بالأسرى في ظل التحريض الرسمى من سلطات الاحتلال والحكومة الاسرائيلية ، وتجاهل سلطات الاحتلال لتغير المناخ وازدياد الأمر سوءًا مع ارتفاع درجات الحرارة ، ووضعية السجون والزنازين التى تستوعب عدد أكبر من المساحة الكافية لكل أسير قياساً بالشروط التى وضعتها إدارات السجون فى العالم، حيث ينام شخصان على سرير ذو طابقين من الحديد .

وطالب المنظمات الحقوقية والانسانية وعلى رأسها الصليب الأحمر الدولى بالقيام بزيارة السجون وسماع شهادات الأسرى والأسيرات ، وتفقد ظروف اعتقالهم ، والضغط على الاحتلال لاغلاق الأقسام القديمة ، ورش الأقسام وحول السجون بالمبيدات الحشرية، وأكد أن عدم الرقابة على أوضاع السجون ، واستفراد إدارة السجون بالأسرى في ظل التحريض الرسمى من سلطات الاحتلال والحكومة الاسرائيلية ، وتجاهل مطالبهم يحتاج لوقفة جدية للضغط على الاحتلال من أجل تحسين شروط المعتقلين حتى حريتهم.

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