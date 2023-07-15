الداخلية بغزة تحذر المواطنين من إطلاق النار خلال نتائج التوجيهي

رام الله - دنيا الوطنحذرت زارة الداخلية والأمن والوطني في قطاع غزة، اليوم السبت، المواطنين من إطلاق النار أو استخدام المفرقعات احتفالاً بنتائج الثانوية العامة، المقررة يوم الخميس المقبل.وقال إياد البزم، المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني، خلال تصريح مقتضب "أطيب الأمنيات لطلبة الثانوية العامة بالنجاح والتميز ولذويهم بالسعادة والسرور، وأن يكون الخميس القادم عرساً وطنياً نعبر فيه عن فرحنا وسعادتنا بأرقى الوسائل بعيداً عن إطلاق النار أو استخدام المفرقعات الخطرة، حفاظاً على الأرواح وتحقيقاً للسكينة والهدوء".