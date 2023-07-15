وزير الزراعة يؤكد التزام الحكومة بدعم صمود المواطنين في قرية أم صفا





وأكد استعداد الوزارة لتوفير الاحتياجات بهدف تعزيز صمودهم من طرق زراعية واستصلاح وتأهيل وحماية للأراضي المستهدفة واحتياجات لوجستية أخرى.



وقد شارك في الجوله وكيل مساعد الموارد الطبيعية م. حسام طليب ومدير عام الخدمات الزراعية م. إيمان جرار ومدير عام مديرية زراعة رام الله والبيرة، م.احمد لافي و م. مالك فاخوري وم. معتز حمدان وعدد آخر من الموظفين.



وكان المستوطنون قد نفذوا عدة عمليات حرق لبعض البيوت قبل أسبوعين والاعتداء على السكان مما أدى إلى استشهاد الشاب عبد الجواد حمدان صالح من قرية عارورة على أراضي القرية.وتفقد عطاري خلال جولة ميدانية قام بها مع طاقم من الوزارة كافة الأراضي المستهدفة واطلع على الاحتياجات المطلوبة، وخلال اجتماعه مع المجلس المحلي للقرية تسلم عطاري قائمة الاحتياجات الزراعية المطلوبة.