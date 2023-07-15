التعليم تعلن موعد إعلان نتائج توجيهي 2023 في فلسطين
أعلنت وزارة التربية والتعليم، السبت، أن موعد إعلان نتائج امتحان الثانوية العامة توجيهي 2023 في فلسطين، سيكون الساعة التاسعة من صباح يوم الخميس، الموافق 20 تموز/ يوليو 2023.
وقالت الوزارة، في بيان لها، إنه "سيكون من الممكن لكل مشترك في الامتحان الحصول على نتيجته وكشف علاماته من خلال الرابط www.psge.ps.
وأضافت: "عدد الطلبة المشتركين في امتحان شهادة الدراسة الثانوية لهذا العام (87826) مشتركاً موزعين على النحو الآتي: الفرع العلمي 24540، الفرع الأدبي 54641، فرع الريادة والأعمال 3917، الفرع الشرعي 1242، الفروع المهنية 3486".
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