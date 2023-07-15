شؤون فلسطينية

الخليل: الاحتلال يعتقل شاباً من السموع بعد اعتداء مستوطنين عليه

الخليل: الاحتلال يعتقل شاباً من السموع بعد اعتداء مستوطنين عليه
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب، اليوم السبت، شاب، بجروح ورضوض، بعد اعتداء مستوطنين عليه بالضرب المبرح، قرب بلدة السموع، جنوب الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطني (عتنائيل) المقامة على أراضي المواطنين جنوب الخليل، اعتدوا بالضرب المبرح، على الشاب عروة أحمد إسماعيل حوامدة (26 عاماً) من بلدة السموع، ما أدى إلى إصابته برضوض.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب حوامدة، بعد الاعتداء عليه من قبل المستوطنين، بذريعة محاولته التسلل إلى مستوطنة (عتنائيل).

وفي وقت لاحق، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة السموع، وداهمت منزل الشاب حوامدة وفتشته، واخضعت ذويه للتحقيق.

أخبار ذات صلة

الخليل: الاحتلال يعتقل شاباً من السموع بعد اعتداء مستوطنين عليه

الخليل: الاحتلال يعتقل شاباً من السموع بعد اعتداء مستوطنين عليه

نادي الأسير: استمرار تفاقم الوضع الصحي لمعتقل إداري

نادي الأسير: استمرار تفاقم الوضع الصحي لمعتقل إداري

الديمقراطية تدعو السلطة الفلسطينية لإحباط خطة نتنياهو

الديمقراطية تدعو السلطة الفلسطينية لإحباط خطة نتنياهو

يُصارع الموت.. مواطن بغزة يناشد الرئيس عباس بإنقاذ ابنه المصاب بالشلل الكامل

يُصارع الموت.. مواطن بغزة يناشد الرئيس عباس بإنقاذ ابنه المصاب بالشلل الكامل

حماس تعلّق على مخطط سموتريتش الأخير بشأن مناطق (ج) بالضفة

حماس تعلّق على مخطط سموتريتش الأخير بشأن مناطق (ج) بالضفة

الاحتلال يُصيب شاباً فلسطينياً قبل اعتقاله بمستوطنة قرب الخليل

الاحتلال يُصيب شاباً فلسطينياً قبل اعتقاله بمستوطنة قرب الخليل

رام الله: إحالة ثمانية مخالفين للنيابة العامة لتلاعبهم بالأسعار

رام الله: إحالة ثمانية مخالفين للنيابة العامة لتلاعبهم بالأسعار

تقرير: خلافات بين جيش الاحتلال وقادة المستوطنين

تقرير: خلافات بين جيش الاحتلال وقادة المستوطنين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الخليل: الاحتلال يعتقل شاباً من السموع بعد اعتداء مستوطنين عليه

الخليل: الاحتلال يعتقل شاباً من السموع بعد اعتداء مستوطنين عليه

نادي الأسير: استمرار تفاقم الوضع الصحي لمعتقل إداري

نادي الأسير: استمرار تفاقم الوضع الصحي لمعتقل إداري

الديمقراطية تدعو السلطة الفلسطينية لإحباط خطة نتنياهو

الديمقراطية تدعو السلطة الفلسطينية لإحباط خطة نتنياهو

يُصارع الموت.. مواطن بغزة يناشد الرئيس عباس بإنقاذ ابنه المصاب بالشلل الكامل

يُصارع الموت.. مواطن بغزة يناشد الرئيس عباس بإنقاذ ابنه المصاب بالشلل الكامل

تقرير: خلافات بين جيش الاحتلال وقادة المستوطنين

تقرير: خلافات بين جيش الاحتلال وقادة المستوطنين

عورتاني يشارك في حفل تخريج طلبة مدرسة الإصرار في مستشفى المطلع بتربية القدس

عورتاني يشارك في حفل تخريج طلبة مدرسة الإصرار في مستشفى المطلع بتربية القدس

المرور بغزة: وفاة و24 إصابة في 62 حادث سير خلال الأسبوع الماضي

المرور بغزة: وفاة و24 إصابة في 62 حادث سير خلال الأسبوع الماضي

طالع: كشف تنسيقات مصرية للسفر عبر معبر رفح يوم الأحد

طالع: كشف تنسيقات مصرية للسفر عبر معبر رفح يوم الأحد

منوعات

هالة صدقي توجّه رسالة لعمرو دياب بعد حفله بالساحل

هالة صدقي توجّه رسالة لعمرو دياب بعد حفله بالساحل

محمد رمضان يتصدر الترند بعد ظهوره بملابس نسائية جريئة

محمد رمضان يتصدر الترند بعد ظهوره بملابس نسائية جريئة

بالفيديو.. أحلام تثير تفاعلاً بعد إشادتها بسلاح الجو الهندي

بالفيديو.. أحلام تثير تفاعلاً بعد إشادتها بسلاح الجو الهندي

بالصور.. تامر هجرس يحتفل بتخرج ابنته من الجامعة في بريطانيا

بالصور.. تامر هجرس يحتفل بتخرج ابنته من الجامعة في بريطانيا

شاهد.. زوجة حسن شاكوش تصدم الجميع بهذا التصرف

شاهد.. زوجة حسن شاكوش تصدم الجميع بهذا التصرف

ياسمين عز تتصدر الترند بتصريحاتها الأخير بشأن الزواج

ياسمين عز تتصدر الترند بتصريحاتها الأخير بشأن الزواج

بالصور.. الظهور الأول لنسرين طافش بعد طلاقها

بالصور.. الظهور الأول لنسرين طافش بعد طلاقها

بالصور.. ناهد السباعي تخطف الأنظار بإطلالات صيفية جريئة

بالصور.. ناهد السباعي تخطف الأنظار بإطلالات صيفية جريئة

بالفيديو.. رد صادم من محمد هنيدي بعد اتهامه بتعاطي المخدرات

بالفيديو.. رد صادم من محمد هنيدي بعد اتهامه بتعاطي المخدرات

عارفة عبد الرسول تثير موجة ضحك وتفاعل بصورتها الأخيرة

عارفة عبد الرسول تثير موجة ضحك وتفاعل بصورتها الأخيرة

عربي

بيان الأحزاب والقوى العربية المشاركة في مؤتمر الحوار مع الحزب الشيوعي الصيني

بيان الأحزاب والقوى العربية المشاركة في مؤتمر الحوار مع الحزب الشيوعي الصيني

التعاون الإسلامي ترحب بالشروع بمفاوضات بين مصر وأثيوبيا حول سد النهضة

التعاون الإسلامي ترحب بالشروع بمفاوضات بين مصر وأثيوبيا حول سد النهضة

تدهور حرج على صحة نجل القذافي المُحتجز في لبنان

تدهور حرج على صحة نجل القذافي المُحتجز في لبنان

الأردن: السيطرة على حريق كبير بين محافظتي جرش وعجلون

الأردن: السيطرة على حريق كبير بين محافظتي جرش وعجلون