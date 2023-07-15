يُصارع الموت.. مواطن بغزة يناشد الرئيس عباس بإنقاذ ابنه المصاب بالشلل الكامل





وقال ارقيق في المناشدة التي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنها، إن نجله موجود حالياً في مستشفيات أراضي عام 48، بعد اصابته بشلل كامل أدت إلى مضاعفات صحية صعبة وتم تحويله

عن طريق شركه تأمين، و"لكن العلاج يحتاج إلى وقت ومبلغ مالي مما أدى إلى إيقاف التغطية المالية من الشركة".



وأضاف أن ابنه الآن "يصارع الموت"، معرباً عن أمنيته من الرئيس عباس التطلع له بعين الرأفة والإنسانية.



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رام الله - دنيا الوطنناشد المواطن فادى مازن ارقيق، من غزة، الرئيس محمود عباس بالتدخل ومنح تغطية مالية، لعلاج ابنه المصاب بالشلل الكامل.