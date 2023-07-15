حماس تعلّق على مخطط سموتريتش الأخير بشأن مناطق (ج) بالضفة



وتابع قاسم خلال تصريح مقتضب، السبت: "وسعيها لاستكمال سياسة التهجير للشعب الفلسطيني" لافتًا إلى أنه "يعكس استهتارها الكامل بكل القوانين والمؤسسات الدولية".



وأمس، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن وزير مالية الاحتلال وزير الاستيطان بتسلئيل سموتريتش، قد وضع خطة للسيطرة الكاملة على مناطق (ج) بالضفة الغربية.



ووفق صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية ، فإن سموتريتش عقد لقاءً دراماتيكيًا بين جهات في الإدارة المدنية، ووزارة الجيش وممثلين عن المؤسسة الأمنية، لتغيير أولويات العمل التنفيذي في الضفة الغربية، بهدف السيطرة الكاملة على مناطق (ج) لصالح الاستيطان.



وأضافت الصحيفة، أن الاجتماع ركز على موضوع أساسي لصياغة سياسة جديدة فيما يتعلق بهدم المباني التي توصف بأنها "غير قانونية" في المنطقة (ج).



وأشارت الصحيفة إلى أن الهدف الأساسي هو زيادة البناء اليهودي في مناطق (ج)، ووقف البناء الفلسطيني في تلك المناطق.









رام الله - دنيا الوطنقال حازم قاسم، الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن "ما كشفه إعلام الاحتلال عن مخطط للوزير المتطرف سموتريش للاستيلاء على ما تبقى من أراضي الضفة الغربية، تأكيد على سياسة التطهير العرقي التي تمارسها الحكومة الصهيونية الفاشي".