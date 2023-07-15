الاحتلال يُصيب شاباً فلسطينياً قبل اعتقاله بمستوطنة قرب الخليل

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، السبت، بإصابة شاب فلسطيني (لم تعرف حالته بعد)، برصاص قوات الاحتلال في مستوطنة (عسئهيل) جنوبي الخليل، ثم احتجز في غرفة طوارئ المستوطنة قبل اعتقاله.وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه وفي تحقيق أولي "يظهر أن الفلسطيني لم يكن مسلحاً أصلاً، ولا توجد إصابات لدى المستوطنين أو قوات الجيش".وكانت قد دوت صافرات الإنذار في المستوطنة، لتحذير المستوطنين من احتمال وصول فلسطيني إلى المستوطنة.وطالب جيش الاحتلال المستوطنين بالتزام منازلهم، بسبب تقارير تزعم أن هناك شخص آخر وصل المستوطنة مع الفلسطيني الذي أُطلق عليه النار.