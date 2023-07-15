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شؤون فلسطينية

عورتاني يشارك في حفل تخريج طلبة مدرسة الإصرار في مستشفى المطلع بتربية القدس

عورتاني يشارك في حفل تخريج طلبة مدرسة الإصرار في مستشفى المطلع بتربية القدس
رام الله - دنيا الوطن
شارك وزير التربية والتعليم أ.د. مروان عورتاني في حفل تخريج وتكريم الفوج السادس من طلبة مدرسة الإصرار في مستشفى الأوغستا فكتوريا "المطلع"، حيث تتبع المدرسة مديرية تربية القدس، حيث ضم التخريج  27 طالباً/ة من مرضى السرطان والكلى.

جاء ذلك بحضور؛ مدير عام مستشفى الأوغستا فكتوريا "المطلع" د. فادي الأطرش، ومدير عام تربية القدس سمير جبريل، ومديرة مدرسة الإصرار سهى الشويكي، وذوي الطلبة الخريجين، إضافة إلى ممثلين عن الوزارة والمديرية والمستشفى وبنك فلسطين الداعم للفعالية.

وفي هذا السياق؛ أكد الوزير عورتاني حرص الوزارة الدائم على تقديم خدمات التعليم في كافة المناطق ولجميع الأطفال والطلبة؛ بما يرتكز على أسس العدالة، وتأكيده على أهمية دعم طلبة مدارس الإصرار وتلبية احتياجاتهم وتوفير ما يمكن أن يُقدم من منح دراسية جامعية وغيرها إيماناً بحقهم في استكمال تعليمهم أسوة ببقية الطلبة.

وعبر الوزير عن اعتزازه بما يقوم به المستشفى وكادر المدرسة من أجل تعليم الطلبة ومراعاة الظروف التي يمرون بها، داعياً إلى إيلاء المزيد من الاهتمام خاصة في ظل التحديات التي يجابهها التعليم في القدس.

بدوره، أكد د. الأطرش التزام مستشفى المُطلع بريادته القطاع الصحي الفلسطيني وخلق بيئة مميزة للأطفال المرضى من كافة النواحي الصحية والنفسية والاجتماعية والتعليمية بما يضمن تقديم أفضل مستويات العلاج، مثمنا زيارة الوزير عورتاني، شاكرا إياه على مشاركته الفاعلة في حفل التخريج لهذا العام، واهتمامه بتطوير التعليم، وضمان وصول جميع الأطفال والطلبة إلى تعليم نوعي و منصف و عادل.



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