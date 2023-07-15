التربية والتعليم تتحدث عن تطورات نتائج امتحان الثانوية العامة
قالت وزارة التربية والتعليم اليوم السبت، إن عملية التصحيح والفرز والإدخال الخاصة بامتحانات وشهادة الثانوية العامة، تسير كما هو مخطط له، بالرغم من أنها أسرع في الضفة، مقارنة بقطاع غزة.
ووفق الوكيل المساعد للشؤون التعليمية، أيوب عليان، فقد أكد في تصريخ لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، تسير العملية بشكل ممتاز جدا في محافظات الضفة الغربية، بينما تشهد بعض البطء في قطاع غزة.
وأضاف بأن البطء في القطاع، نظرًا لأن نسبة عدد الطلبة أكثر، وعدد المُصحّحين أقل"، مشيراً إلى أن نتائج الثانوية العامة ستكون جاهزة، مع نهاية الأسبوع الجاري.
وأصدر الناطق باسم وزارة التربية والتعليم، صادق الخضور، الجمعة، توضيحاً بشأن ما يتم تداوله من مواعيد لنتائج الثانوية العامة في فلسطين لعام 2023.
وقال الخضور في تصريح صحفي إنه "لا موعد محدد لإعلان نتائج التوجيهي حتى الآن، وكل ما يُنشر غير صحيح" لافتاً إلى أن الوزارة هي "الجهة الوحيدة المخولة بتحديد يوم النتائج".
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