دولي

مسؤول أميركي: سنرسل طائرات (إف 16) لمنطقة الخليج نهاية الأسبوع

مسؤول أميركي: سنرسل طائرات (إف 16) لمنطقة الخليج نهاية الأسبوع
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفاد مسؤول عسكري رفيع في البنتاغون، اليوم السبت، بأن الولايات المتحدة تستعد لإرسال طائرات (إف 16) لمنطقة الخليج خلال نهاية الأسبوع الحالي وذلك من أجل توفير غطاء جوي للسفن في مضيق هرمز ومنع احتجازها من إيران.

وقال المسؤول الأميركي، خلال تصريحات صحفية، إن "هناك تنسيقا متزايدا بين إيران وسوريا وروسيا لحمل القوات الأميركية عن التخلي عن نقاط تمركزها في شمال سوريا".

وأكد المسؤول العسكري، أن القوات الأميركية ستواصل الطيران في الأجواء السورية في إطار محاربة تنظيم الدولة، وأن الولايات المتحدة تدرس خيارات عسكرية لمواجهة ما وصفه بالعدوان الروسي المتزايد في أجواء سوريا.وفق (العربية نت)

وكان مسؤول عسكري روسي قال إن طائرات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة خرقت خمس مرات في يوم واحد الأجواء السورية في منطقة التنف.

ونقلت وكالة (تاس) الروسية للأنباء عن أوليغ غورينوف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا التابع لوزارة الدفاع، قوله إن طائرات إف-16 ويورو فايتر تايفون خرقت المجال الجوي السوري في منطقة تمر عبرها خطوط جوية دولية.

وحذر غورينوف من أن مثل هذه الممارسات قد تتسبب في وقوع حوادث جوية مع طائرات مدنية.

وأشار المسؤول الروسي أيضا إلى أنه جرى رصد 14 انتهاكا لبروتوكولات تجنب الصدام من جانب الطائرات المسيرة التابعة للتحالف في سوريا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

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