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تُهدد الغذاء وكبار السن.. ما هي القبة الحرارية التي تشهدها دول عربية؟

تُهدد الغذاء وكبار السن.. ما هي القبة الحرارية التي تشهدها دول عربية؟
القبة الحرارية ظاهرة تضرب دول عربية في الصيف
رام الله - دنيا الوطن
تشهد دول عربية عدة هذه الأيام، ارتفاعاً كبيراً في درجات الحرارة، قد تصل إلى 50 درجة مئوية، وقد تهدد كبار السن بالإضافة إلى المحاصيل الزراعية.

ووفق المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، فإن هذه الظاهرة التي ترتفع فيها درجات الحرارة بشكل كبير، تُعرف بـ "القبة الحرارية"، وفق (الجزيرة نت).

وفي تفسير هذه الظاهرة التي تشهدها الدول العربية، يوضح العلماء أن طبقات الجو العليا التي تعرف بـ (ستراتوسفير)، وفيها تكون درجات الحرارة متدنية جدا، بينما يكون عكس ذلك في طبقات الجو الدنيا المعروفة بـ (تروبوسفير) حيث تكون درجات الحرارة عالية.

ويؤدي الفرق الحراري بين الطبقتين لتشكل منطقة ضغط جوي عال، فيصعد الهواء الساخن من الأسفل للأعلى، ويصطدم بمنطقة الضغط الجوي العالي ويبقى فيها، ولأن الشمس تزيد من سخونته، تدفعه منطقة الضغط الجوي العالي للأسفل، وعند ذلك يصبح مضغوطا أكثر و يصغر حجمه و يصبح أكثر سخونة.

وقد تستمر ظاهرة القبة الحرارية لأيام أو أسابيع، وقد تكون قاتلة لكبار السن وربما تؤثر على المحاصيل والغذاء أو تسبب حرائق في الغابات.

وكانت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، أعلنت أن الأسبوع الأول من يوليو/تموز الجاري كان الأكثر دفئا على الإطلاق، وحطم الرقم القياسي السابق المسجل في آب/أغسطس 2016.

وينصح الخبراء بتجنب الأنشطة الخارجية خلال فترات النهار، والحفاظ على رطوبة الجسم بشرب كثير من السوائل.

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