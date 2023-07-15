عربي

تدهور حرج على صحة نجل القذافي المُحتجز في لبنان

تدهور حرج على صحة نجل القذافي المُحتجز في لبنان
تدهور الوضع الصحي لنجل القذافي هانيبال القذافي
رام الله - دنيا الوطن
كشفت ريم الدبري، موكلة هانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي، معمر القذافي، آخر تطورات وضعه الصحي بعد استمراره بالإضراب عن الطعام.

وأفادت الدبري، بأن حالة موكلها هانيبال الصحية أصبحت حرجة جدا وهو يعاني بين الحياة والموت. وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

وقال إن "أسرته لم تعد تستطيع نشر صورته في ظل الحالة التي وصل إليها مع استمراره في الإضراب عن الطعام".

وأوضحت الدبري أنه ورغم اهتمام المجلس الرئاسي الليبي بأمر هانيبال وتشكيله لجنة للإسراع في معالجة موضوعه مع السلطات اللبنانية، إلا أنه حتى الساعة لم تتخذ أي خطوة بالخصوص.

وأضافت أن قضية هانيبال اليوم هي قضية إنسانية لشخص مضرب عن الطعام ولا تحتمل الانتظار فكل دقيقة تمر هي تهديد لحياته، داعية السلطات الليبية ذات العلاقة إلى سرعة التدخل لإنقاذه.

وبدأ القذافي إضراباً عن الطعام، احتجاجاً على ما يعتبره "توقيفا تعسفيا وسياسيا" وتنديداً بالمماطلة في حسم قضيته ولتعرّضه للظلم، على خلفية اتهامه بالتورط في خطف رجل الدين الشيعي موسى الصدر عام 1978 في العاصمة طرابلس، 

وبحسب ما قال محاميه ونقلت عنه وكالات الأنباء، فإن الأنباء القادمة من لبنان، تفيد بتراجع صحة نجل القذافي بعد أسبوعين من الإضراب عن الطعام احتجاجاً على اعتقاله في بيروت دون محاكمة.

ويتمّسك نجل القذافي ببراءته من قضية اختفاء الصدر، وقال مرارا خلال التحقيقات إنه لا يملك أي معلومات لأنّ الحادثة حصلت عندما كان طفلا، وإن اختفاءه لا يعلمه إلا شقيقه الأكبر سيف الإسلام القذافي ورئيس الوزراء الأسبق عبدالسلام جلود، إلى جانب قريب والده أحمد قذاف الدم المقيم في القاهرة ووزير الخارجية الأسبق موسى كوسا.

ولا يزال ملف نجل القذافي الذي يحظى باهتمام الرأي العام الليبي دون تسوية قضائية، رغم محاولة عدة أطراف ليبية التدخل من أجل الإفراج عنه ورغم المفاوضات التي تمت بين فريق دفاعه واللجنة المكلّفة بقضيّة الصدر.

وأعلن المجلس الرئاسي الليبي منذ أيام تشكيل لجنة برئاسة وزيرة العدل حليمة البوسيفي، لمتابعة هذا الملف، كما أمر بتشكيل هيئة دفاع تتولى المتابعة القانونية أمام كافة الجهات والمحاكم اللبنانية بما يكفل توفير محاكمة عادلة.

أخبار ذات صلة

تدهور حرج على صحة نجل القذافي المُحتجز في لبنان

تدهور حرج على صحة نجل القذافي المُحتجز في لبنان

الأردن: السيطرة على حريق كبير بين محافظتي جرش وعجلون

الأردن: السيطرة على حريق كبير بين محافظتي جرش وعجلون

لبنان يتقدم بشكوى ضد إسرائيل لدى الأمم المتحدة

لبنان يتقدم بشكوى ضد إسرائيل لدى الأمم المتحدة

بعد رصدها تضخم أمواله.. العراق يستدعي سفيره لدى تركيا

بعد رصدها تضخم أمواله.. العراق يستدعي سفيره لدى تركيا

إعلام الاحتلال: عناصر من حزب الله أزالوا كاميرات مراقبة إسرائيلية قرب الحدود

إعلام الاحتلال: عناصر من حزب الله أزالوا كاميرات مراقبة إسرائيلية قرب الحدود

مصرع أربعة أشخاص وإصابة 28 آخرين بتدهور حافلة في سوريا

مصرع أربعة أشخاص وإصابة 28 آخرين بتدهور حافلة في سوريا

التعاون الاسلامي ترحب بدعوة البرلمان الأوروبي الى الاعتراف بدولة فلسطين

التعاون الاسلامي ترحب بدعوة البرلمان الأوروبي الى الاعتراف بدولة فلسطين

تجدد الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع

تجدد الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل شابا من طمون جنوب نابلس

الاحتلال يعتقل شابا من طمون جنوب نابلس

راصد جوي يكشف حالة طقس فلسطين اليومين المقبلين

راصد جوي يكشف حالة طقس فلسطين اليومين المقبلين

عائلة بركة ترد على بيان &quot;كهرباء غزة&quot; الأخير بشأن وفاة أحد أبنائها

عائلة بركة ترد على بيان "كهرباء غزة" الأخير بشأن وفاة أحد أبنائها

الاقتصاد بغزة تصدر قراراً بحظر استيراد المعادن الثمينة ذات عيار متدني

الاقتصاد بغزة تصدر قراراً بحظر استيراد المعادن الثمينة ذات عيار متدني

وزير الزراعة ومحافظ طوباس يتفقدان عددًا من المشاريع في محافظة طوباس

وزير الزراعة ومحافظ طوباس يتفقدان عددًا من المشاريع في محافظة طوباس

فلسطين ترحب بجهود مصر لعقد قمة دول جوار السودان

فلسطين ترحب بجهود مصر لعقد قمة دول جوار السودان

إطلاق أول شبكة (بريطانية - فلسطينية) تُعنى بالصحة

إطلاق أول شبكة (بريطانية - فلسطينية) تُعنى بالصحة

نائب أيرلندي يطالب حكومة بلاده بالاعتراف رسمياً بدولة فلسطين

نائب أيرلندي يطالب حكومة بلاده بالاعتراف رسمياً بدولة فلسطين

منوعات

بالفيديو.. رد صادم من محمد هنيدي بعد اتهامه بتعاطي المخدرات

بالفيديو.. رد صادم من محمد هنيدي بعد اتهامه بتعاطي المخدرات

عارفة عبد الرسول تثير موجة ضحك وتفاعل بصورتها الأخيرة

عارفة عبد الرسول تثير موجة ضحك وتفاعل بصورتها الأخيرة

بالصور.. ياسمين عبد العزيز تغازل زوجها بكلمات شعبية

بالصور.. ياسمين عبد العزيز تغازل زوجها بكلمات شعبية

بالفيديو.. فيفي عبده ترد على منتقدي رقصها عبر منصات التواصل

بالفيديو.. فيفي عبده ترد على منتقدي رقصها عبر منصات التواصل

سيرين عبد النور تروّج لأغنيتها الجديدة باستخدام صوت بدرية طلبة

سيرين عبد النور تروّج لأغنيتها الجديدة باستخدام صوت بدرية طلبة

بدلة لطيفة في كليب &quot;بحب في غرامك&quot; تصل لمبلغ خيالي في مزاد علني

بدلة لطيفة في كليب "بحب في غرامك" تصل لمبلغ خيالي في مزاد علني

&quot;مين قال إني مش محجبة؟&quot;.. حنان شوقي تتصدر الترند بتصريحاتها الأخيرة

"مين قال إني مش محجبة؟".. حنان شوقي تتصدر الترند بتصريحاتها الأخيرة

بالصور.. شام الذهبي تؤكد حملها بطريقة عفوية

بالصور.. شام الذهبي تؤكد حملها بطريقة عفوية

أحمد سعد يروج لحفلته الجديدة في تونس بعد أزمته الأخيرة

أحمد سعد يروج لحفلته الجديدة في تونس بعد أزمته الأخيرة

شاهد.. محمد هنيدي يتصدر الترند بعد سخريته من الزمالك

شاهد.. محمد هنيدي يتصدر الترند بعد سخريته من الزمالك

عربي

لبنان يتقدم بشكوى ضد إسرائيل لدى الأمم المتحدة

لبنان يتقدم بشكوى ضد إسرائيل لدى الأمم المتحدة

بعد رصدها تضخم أمواله.. العراق يستدعي سفيره لدى تركيا

بعد رصدها تضخم أمواله.. العراق يستدعي سفيره لدى تركيا

إعلام الاحتلال: عناصر من حزب الله أزالوا كاميرات مراقبة إسرائيلية قرب الحدود

إعلام الاحتلال: عناصر من حزب الله أزالوا كاميرات مراقبة إسرائيلية قرب الحدود

مصرع أربعة أشخاص وإصابة 28 آخرين بتدهور حافلة في سوريا

مصرع أربعة أشخاص وإصابة 28 آخرين بتدهور حافلة في سوريا