شؤون فلسطينية

الاحتلال يقتحم عدة قرى وبلدات في نابلس

الاحتلال يقتحم عدة قرى وبلدات في نابلس
أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، عدة مناطق في محافظة نابلس بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة عسكرية اقتحمت منطقة شارع المساكن، وبعض أحياء بلدة عسكر وأطلقت قنابل الغاز والصوت باتجاه المواطنين.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن تلك القوة اقتحمت نابلس عبر شارع وادي الباذان، وتمركزت في الشارع الرئيسي الذي يحاذي مخيم عسكر.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدات وقرى: بيت فوريك، ومادما، وعزموط، وروجيت، وكفر قليل، وسالم، وقوصين، شرق وجنوب نابلس، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

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