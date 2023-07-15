دولي

تمرد بصفوف أطباء جيش الاحتلال احتجاجاً على الإصلاحات القضائية

تمرد بصفوف أطباء جيش الاحتلال احتجاجاً على الإصلاحات القضائية
تمرد في صفوف أطباء جيش الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، بأن المئات من الاطباء والاطباء النفسيين والمضمدين من جنود الاحتياط أعلنوا عن وقف خدمتهم العسكرية احتجاجا على خطة التغييرات القضائية.

ووفق قناة (كان) الإسرائيلية، فإن ذلك جاء خلال رسائل بعث بها الأطباء إلى منتدى الطب العسكري، فيما ينوي المنتدى نقل هذه الرسائل بأسرع وقت ممكن الى قادة الجيش لتتضح لهم صورة الأوضاع.

ودعا المنتدى في بيان له الحكومة الإسرائيلية الى وقف عملية التشريع بهدف منع الحاق أضرار لا رجعة فيها بسلاح الطب.

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