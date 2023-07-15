شؤون فلسطينية

طقس فلسطين: استمرار الأجواء شديدة الحرارة

طقس فلسطين: استمرار الأجواء شديدة الحرارة
طقس فلسطين: استمرار الأجواء شديدة الحرارة
رام الله - دنيا الوطن
يكون طقس فلسطين اليوم السبت حارًا الى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة  والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون طقس فلسطين هذه الليلة دافئاً في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما طقس فلسطين يوم الأحد يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق ، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود 9 درجات مئوية ، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

يوم الاثنين يكون طقس فلسطين شديد الحرارة في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من المعدل العام بحدود 9 درجات مئوية، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الثلاثاء، تستمر البلاد تحت تأثير الكتلة الهوائية الحارة لذا يكون الجو حاراُ الى شديد الحرارة، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

تحذر دائرة الأرصاد الجويّة الأخوة المواطنين خلال الموجة الحارة من خطر:

 1- التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصّة في ساعات الذروة .

2- خطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافّة.

 

                                    درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
القدس 35-25 37-25 37-24 بيت لحم 35-25 37-25 37-24
رام الله والبيرة 34-24 36-24 36-23 طولكرم 35-26 37-26 37-25
نابلس 36-25 38-25 38-24 قلقيلية 35-26 37-26 37-25
جنين 40-26 42-26 42-25 سلفيت 35-25 37-25 37-24
طوباس 41-27 43-27 43-26 روابي 36-25 38-25 38-24
الخليل 34-24 36-24 36-23 غزه 34-27 36-27 36-26
أريحا 46-30 48-30 48-29 خانيونس 34-27 36-27 36-26
الأغوار الشمالية 44-28 46-28 46-27 رفح 35-26 37-26 37-25

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