مدير عام الجوازات يكشف حقيقة وجود تأخير في طباعة جوازات سكان غزة



ونفى أبو فخيدة، خلال تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن يكون هناك "تأخير في طباعة جوازات غزة" مشيرًا إلى أنه "قام بمتابعة كافة الطلبات التي تقدمت بها مكاتب غزة حيث نقوم يومياً بطباعة ما لا يقل عن 500 جواز سفر فلسطيني".



وقال أبو فخيدة: إنه "خلال يومي الثلاثاء والأربعاء الـ 11 و12 تموز/يوليو الجاري، قمنا بطباعة 1985 جواز سفر لأهل قطاع غزة"



وشدد أبو فخيدة على أن "إنجاز الجوازات الفلسطينية لأهلنا في غزة يأتي ضمن سياسة ورؤية ورسالة الوزارة وتعليمات وتوجيهات الوزير".



وأكد مدير عام الجوزارت الفلسطينية على "الاستمرار في خدمة الشعب في قطاع غزة ضمن آلية منظمة ومهنية بحيث يضمن إنجاز معاملاتهم بأسرع وقت ممكن".



واختتم أبو فخيدة حديثه قائلاً: إن "خدمة شعبنا في غزة واجب وطني وأخلاقي، وإن الجزء الذي يخص دائرة الجوازات لها أهمية عالية بتعليمات وزير الداخلية زياد هب الريح بإعطاء أهمية كبيرة لإصدار الجوازات بأسرع وقت ممكن لنتمكن من التسهيل على المواطنين في القطاع".





وفي وقت سابق، أكد وكيل وزارة الداخلية يوسف حرب في تصريح مقتضب لـ "دنيا الوطن"، بأن المعلومات بشأن وجود تأخير أو إيقاف لإصدار جوازات السفر غير دقيقة.



كما ونفى كريم أبو خلف، صاحب شركة البريد المسؤولة عن نقل الجوازات بين غزة والضفة، وجود أي أزمة أو إشكالية في ملف جوازات السفر لسكان قطاع غزة، مشيرا إلى أن مشكلة إدارية صغيرة حدثت ولمدة يوم واحد فقط.



وقال أبو خلف في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "لمدة يوم واحد لم يتم استلام الجوازات، حيث قام وكيل وزارة الداخلية بالتدخل وتم حلها المشكلة بشكل سريع".



ويأتي ذلك بعد أن اشتكت شركات السياحة والسفر في قطاع غزة، خلال الفترة الماضية، بعدم استلام جوازات السفر الخاصة بسكان القطاع، إضافة إلى الأزمة القديمة الجديدة المتمثلة بالمدة التي يستغرقها إصدار الجوازات بشكل عام.



وقال أصحاب مكاتب العرائض والخدمات العامة في مكاتب شركات السياحة والسفر وشركات الحج والعمرة، بغزة في بيان أول يوم الاثنين: "تفاجأنا اليوم بتاريخ 2023/7/10م بعدم استلام أي طلب جواز من قبل المندوب وشركة البريد في رام الله". مطالبين وزير الداخلية زياد هب الريح بالتدخل لحل هذه القضية.



رام الله - دنيا الوطنأكد مدير عام الجوازات الفلسطينية، ناصر أبو فخيدة، أنه خلال يومين تم طباعة 1985 جواز سفر للمواطنين في قطاع غزة، مشيرًا إلى أنهم يتابعون "طلباتهم بأسرع ما يمكن".