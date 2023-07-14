دولي

بعد موافقتها حرق نسخة من التوراة.. السويد تبعث برسالة إلى إسرائيل

بعد موافقتها حرق نسخة من التوراة.. السويد تبعث برسالة إلى إسرائيل
السفارة الإسرائيلية في السويد
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اجلمعة، عن رسالة بعثتها السويد إلى إسرائيل من خلال كبار المسؤولين بشأن موافقة السويد على حرق نسخة من (التوراة) أمام السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم، والذي من المتوقع أن يتم حرقه غدًا.

ووفق قناة (كان) الإسرائيلية، فإن "السويد أرسلت رسالة إلى إسرائيل من خلال كبار المسؤولين، أنها تعمل على تغيير القانون المحلي بعد حرق الكتب المقدسة، حتى لا يكون ذلك ممكنًا في المستقبل". لافتةً إلى أنه "ليس من المؤكد أن النشاط سيغير الحدث المخطط له غدًا".

وفي وقت سابق اليوم، أدان رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، قرار السلطات السويدية بالسماح بحرق نسخة من (التوراة) أمام السفارة الإسرائيلية.

وقال نتنياهو في تصريح له "إننا نأخذ هذا القرار المخزي والعدواني على محمل الجد - يجب احترام الكتب المقدسة لجميع الأديان".

وكانت الشرطة السويدية وافقت على طلب مواطن سويدي بحرق (التوراة) غدا أمام السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم، بعد أسبوعين ونصف على السماح لناشط آخر بإحراق مصحف أمام مسجد العاصمة.

وأفادت قناة (INEWS24) الإسرائيلية، أنه ليس من الواضح حتى الآن هوية الرجل الذي أراد إشعال النار في "التوراة"، ولكن يبدو أنه يريد أيضا أن يفعل ذلك لتحدي التزام السويد بمبدأ حرية التعبير، وهو المبدأ الذي دفعها إلى الموافقة أيضا على حرق نسخة من القرآن.




أخبار ذات صلة

بعد موافقتها حرق نسخة من التوراة.. السويد تبعث برسالة إلى إسرائيل

بعد موافقتها حرق نسخة من التوراة.. السويد تبعث برسالة إلى إسرائيل

تمرد جديد في صفوف جيش الاحتلال ضد الإصلاحات القضائية

تمرد جديد في صفوف جيش الاحتلال ضد الإصلاحات القضائية

استطلاعان للرأي الإسرائيلي يظهران تراجع شعبية حزب (الليكود) بزعامة نتنياهو

استطلاعان للرأي الإسرائيلي يظهران تراجع شعبية حزب (الليكود) بزعامة نتنياهو

الأمم المتحدة: الأزمات دفعت 165 مليون شخص إلى الفقر خلال السنوات الثلاث الأخيرة

الأمم المتحدة: الأزمات دفعت 165 مليون شخص إلى الفقر خلال السنوات الثلاث الأخيرة

بلينكن: أميركا مستعدة لبدء حوار مع كوريا الشمالية دون شروط مسبقة

بلينكن: أميركا مستعدة لبدء حوار مع كوريا الشمالية دون شروط مسبقة

&quot;الدواء الأميركية&quot; تتحدى الصحة العالمية وتعتبر الأسبارتام آمناً وغير مسرطن

"الدواء الأميركية" تتحدى الصحة العالمية وتعتبر الأسبارتام آمناً وغير مسرطن

الهند تطلق مركبة فضائية نحو القمر

الهند تطلق مركبة فضائية نحو القمر

نتنياهو يدين سماح السلطات السويدية بحرق نسخة من (التوراة)

نتنياهو يدين سماح السلطات السويدية بحرق نسخة من (التوراة)

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل شابا من طمون جنوب نابلس

الاحتلال يعتقل شابا من طمون جنوب نابلس

الاقتصاد بغزة تصدر قراراً بحظر استيراد المعادن الثمينة ذات عيار متدني

الاقتصاد بغزة تصدر قراراً بحظر استيراد المعادن الثمينة ذات عيار متدني

وزير الزراعة ومحافظ طوباس يتفقدان عددًا من المشاريع في محافظة طوباس

وزير الزراعة ومحافظ طوباس يتفقدان عددًا من المشاريع في محافظة طوباس

فلسطين ترحب بجهود مصر لعقد قمة دول جوار السودان

فلسطين ترحب بجهود مصر لعقد قمة دول جوار السودان

إطلاق أول شبكة (بريطانية - فلسطينية) تُعنى بالصحة

إطلاق أول شبكة (بريطانية - فلسطينية) تُعنى بالصحة

شاهد: قوات الاحتلال تقمع وقفة في حي الشيخ جراح وتعتقل شابّين

شاهد: قوات الاحتلال تقمع وقفة في حي الشيخ جراح وتعتقل شابّين

الاحتلال يحتجز أربعة مواطنين وينصب حاجزا عسكريا جنوب أريحا

الاحتلال يحتجز أربعة مواطنين وينصب حاجزا عسكريا جنوب أريحا

إصابات بالرصاص المعدني خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

إصابات بالرصاص المعدني خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

منوعات

عارفة عبد الرسول تثير موجة ضحك وتفاعل بصورتها الأخيرة

عارفة عبد الرسول تثير موجة ضحك وتفاعل بصورتها الأخيرة

بالصور.. ياسمين عبد العزيز تغازل زوجها بكلمات شعبية

بالصور.. ياسمين عبد العزيز تغازل زوجها بكلمات شعبية

بالفيديو.. فيفي عبده ترد على منتقدي رقصها عبر منصات التواصل

بالفيديو.. فيفي عبده ترد على منتقدي رقصها عبر منصات التواصل

سيرين عبد النور تروّج لأغنيتها الجديدة باستخدام صوت بدرية طلبة

سيرين عبد النور تروّج لأغنيتها الجديدة باستخدام صوت بدرية طلبة

بدلة لطيفة في كليب &quot;بحب في غرامك&quot; تصل لمبلغ خيالي في مزاد علني

بدلة لطيفة في كليب "بحب في غرامك" تصل لمبلغ خيالي في مزاد علني

&quot;مين قال إني مش محجبة؟&quot;.. حنان شوقي تتصدر الترند بتصريحاتها الأخيرة

"مين قال إني مش محجبة؟".. حنان شوقي تتصدر الترند بتصريحاتها الأخيرة

بالصور.. شام الذهبي تؤكد حملها بطريقة عفوية

بالصور.. شام الذهبي تؤكد حملها بطريقة عفوية

أحمد سعد يروج لحفلته الجديدة في تونس بعد أزمته الأخيرة

أحمد سعد يروج لحفلته الجديدة في تونس بعد أزمته الأخيرة

شاهد.. محمد هنيدي يتصدر الترند بعد سخريته من الزمالك

شاهد.. محمد هنيدي يتصدر الترند بعد سخريته من الزمالك

بالفيديو.. عبير صبري تكشف سبب عدم إقامتها مع زوجها

بالفيديو.. عبير صبري تكشف سبب عدم إقامتها مع زوجها

عربي

بعد رصدها تضخم أمواله.. العراق يستدعي سفيره لدى تركيا

بعد رصدها تضخم أمواله.. العراق يستدعي سفيره لدى تركيا

إعلام الاحتلال: عناصر من حزب الله أزالوا كاميرات مراقبة إسرائيلية قرب الحدود

إعلام الاحتلال: عناصر من حزب الله أزالوا كاميرات مراقبة إسرائيلية قرب الحدود

مصرع أربعة أشخاص وإصابة 28 آخرين بتدهور حافلة في سوريا

مصرع أربعة أشخاص وإصابة 28 آخرين بتدهور حافلة في سوريا

التعاون الاسلامي ترحب بدعوة البرلمان الأوروبي الى الاعتراف بدولة فلسطين

التعاون الاسلامي ترحب بدعوة البرلمان الأوروبي الى الاعتراف بدولة فلسطين