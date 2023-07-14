بعد موافقتها حرق نسخة من التوراة.. السويد تبعث برسالة إلى إسرائيل





وفي وقت سابق اليوم، أدان رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، قرار السلطات السويدية بالسماح بحرق نسخة من (التوراة) أمام السفارة الإسرائيلية.



وقال نتنياهو في تصريح له "إننا نأخذ هذا القرار المخزي والعدواني على محمل الجد - يجب احترام الكتب المقدسة لجميع الأديان".



وكانت الشرطة السويدية وافقت على طلب مواطن سويدي بحرق (التوراة) غدا أمام السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم، بعد أسبوعين ونصف على السماح لناشط آخر بإحراق مصحف أمام مسجد العاصمة.



وأفادت قناة (INEWS24) الإسرائيلية، أنه ليس من الواضح حتى الآن هوية الرجل الذي أراد إشعال النار في "التوراة"، ولكن يبدو أنه يريد أيضا أن يفعل ذلك لتحدي التزام السويد بمبدأ حرية التعبير، وهو المبدأ الذي دفعها إلى الموافقة أيضا على حرق نسخة من القرآن.











رام الله - دنيا الوطنكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اجلمعة، عن رسالة بعثتها السويد إلى إسرائيل من خلال كبار المسؤولين بشأن موافقة السويد على حرق نسخة من (التوراة) أمام السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم، والذي من المتوقع أن يتم حرقه غدًا.ووفق قناة (كان) الإسرائيلية، فإن "السويد أرسلت رسالة إلى إسرائيل من خلال كبار المسؤولين، أنها تعمل على تغيير القانون المحلي بعد حرق الكتب المقدسة، حتى لا يكون ذلك ممكنًا في المستقبل". لافتةً إلى أنه "ليس من المؤكد أن النشاط سيغير الحدث المخطط له غدًا".