عربي

لبنان يتقدم بشكوى ضد إسرائيل لدى الأمم المتحدة

لبنان يتقدم بشكوى ضد إسرائيل لدى الأمم المتحدة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الجمعة، بأن لبنان تقدّمت بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل على خلفية محاولتها احتلال وضم قرية الغجر الواقعة على الحدود بين البليدن.

ووفق قناة (كان) الإسرائيلية فإن "لبنان تقدم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي مفادها أن إسرائيل ارتكبت انتهاكًا جسيمًا بمحاولة احتلال وضم قرية الغجر الواقعة على الحدود بين البلدين"

وتابعت "لبنان حذرت من أن ذلك يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، في حين قالت إسرائيل إن "حزب الله هو من ينتهك قرارات الأمم المتحدة".

أخبار ذات صلة

لبنان يتقدم بشكوى ضد إسرائيل لدى الأمم المتحدة

لبنان يتقدم بشكوى ضد إسرائيل لدى الأمم المتحدة

بعد رصدها تضخم أمواله.. العراق يستدعي سفيره لدى تركيا

بعد رصدها تضخم أمواله.. العراق يستدعي سفيره لدى تركيا

إعلام الاحتلال: عناصر من حزب الله أزالوا كاميرات مراقبة إسرائيلية قرب الحدود

إعلام الاحتلال: عناصر من حزب الله أزالوا كاميرات مراقبة إسرائيلية قرب الحدود

مصرع أربعة أشخاص وإصابة 28 آخرين بتدهور حافلة في سوريا

مصرع أربعة أشخاص وإصابة 28 آخرين بتدهور حافلة في سوريا

التعاون الاسلامي ترحب بدعوة البرلمان الأوروبي الى الاعتراف بدولة فلسطين

التعاون الاسلامي ترحب بدعوة البرلمان الأوروبي الى الاعتراف بدولة فلسطين

تجدد الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع

تجدد الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع

العراق يستدعي سفيره في تركيا على قضية تضخم غير مشروع في ثروته

العراق يستدعي سفيره في تركيا على قضية تضخم غير مشروع في ثروته

تنظيم القاعدة يتبنى هجوما جنوب اليمن

تنظيم القاعدة يتبنى هجوما جنوب اليمن

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل شابا من طمون جنوب نابلس

الاحتلال يعتقل شابا من طمون جنوب نابلس

الاقتصاد بغزة تصدر قراراً بحظر استيراد المعادن الثمينة ذات عيار متدني

الاقتصاد بغزة تصدر قراراً بحظر استيراد المعادن الثمينة ذات عيار متدني

وزير الزراعة ومحافظ طوباس يتفقدان عددًا من المشاريع في محافظة طوباس

وزير الزراعة ومحافظ طوباس يتفقدان عددًا من المشاريع في محافظة طوباس

فلسطين ترحب بجهود مصر لعقد قمة دول جوار السودان

فلسطين ترحب بجهود مصر لعقد قمة دول جوار السودان

إطلاق أول شبكة (بريطانية - فلسطينية) تُعنى بالصحة

إطلاق أول شبكة (بريطانية - فلسطينية) تُعنى بالصحة

شاهد: قوات الاحتلال تقمع وقفة في حي الشيخ جراح وتعتقل شابّين

شاهد: قوات الاحتلال تقمع وقفة في حي الشيخ جراح وتعتقل شابّين

الاحتلال يحتجز أربعة مواطنين وينصب حاجزا عسكريا جنوب أريحا

الاحتلال يحتجز أربعة مواطنين وينصب حاجزا عسكريا جنوب أريحا

إصابات بالرصاص المعدني خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

إصابات بالرصاص المعدني خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

منوعات

عارفة عبد الرسول تثير موجة ضحك وتفاعل بصورتها الأخيرة

عارفة عبد الرسول تثير موجة ضحك وتفاعل بصورتها الأخيرة

بالصور.. ياسمين عبد العزيز تغازل زوجها بكلمات شعبية

بالصور.. ياسمين عبد العزيز تغازل زوجها بكلمات شعبية

بالفيديو.. فيفي عبده ترد على منتقدي رقصها عبر منصات التواصل

بالفيديو.. فيفي عبده ترد على منتقدي رقصها عبر منصات التواصل

سيرين عبد النور تروّج لأغنيتها الجديدة باستخدام صوت بدرية طلبة

سيرين عبد النور تروّج لأغنيتها الجديدة باستخدام صوت بدرية طلبة

بدلة لطيفة في كليب &quot;بحب في غرامك&quot; تصل لمبلغ خيالي في مزاد علني

بدلة لطيفة في كليب "بحب في غرامك" تصل لمبلغ خيالي في مزاد علني

&quot;مين قال إني مش محجبة؟&quot;.. حنان شوقي تتصدر الترند بتصريحاتها الأخيرة

"مين قال إني مش محجبة؟".. حنان شوقي تتصدر الترند بتصريحاتها الأخيرة

بالصور.. شام الذهبي تؤكد حملها بطريقة عفوية

بالصور.. شام الذهبي تؤكد حملها بطريقة عفوية

أحمد سعد يروج لحفلته الجديدة في تونس بعد أزمته الأخيرة

أحمد سعد يروج لحفلته الجديدة في تونس بعد أزمته الأخيرة

شاهد.. محمد هنيدي يتصدر الترند بعد سخريته من الزمالك

شاهد.. محمد هنيدي يتصدر الترند بعد سخريته من الزمالك

بالفيديو.. عبير صبري تكشف سبب عدم إقامتها مع زوجها

بالفيديو.. عبير صبري تكشف سبب عدم إقامتها مع زوجها

عربي

بعد رصدها تضخم أمواله.. العراق يستدعي سفيره لدى تركيا

بعد رصدها تضخم أمواله.. العراق يستدعي سفيره لدى تركيا

إعلام الاحتلال: عناصر من حزب الله أزالوا كاميرات مراقبة إسرائيلية قرب الحدود

إعلام الاحتلال: عناصر من حزب الله أزالوا كاميرات مراقبة إسرائيلية قرب الحدود

مصرع أربعة أشخاص وإصابة 28 آخرين بتدهور حافلة في سوريا

مصرع أربعة أشخاص وإصابة 28 آخرين بتدهور حافلة في سوريا

التعاون الاسلامي ترحب بدعوة البرلمان الأوروبي الى الاعتراف بدولة فلسطين

التعاون الاسلامي ترحب بدعوة البرلمان الأوروبي الى الاعتراف بدولة فلسطين