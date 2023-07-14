لبنان يتقدم بشكوى ضد إسرائيل لدى الأمم المتحدة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الجمعة، بأن لبنان تقدّمت بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل على خلفية محاولتها احتلال وضم قرية الغجر الواقعة على الحدود بين البليدن.







ووفق قناة (كان) الإسرائيلية فإن "لبنان تقدم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي مفادها أن إسرائيل ارتكبت انتهاكًا جسيمًا بمحاولة احتلال وضم قرية الغجر الواقعة على الحدود بين البلدين"



وتابعت "لبنان حذرت من أن ذلك يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، في حين قالت إسرائيل إن "حزب الله هو من ينتهك قرارات الأمم المتحدة".



رام الله - دنيا الوطن