عائلة بركة ترد على بيان "كهرباء غزة" الأخير بشأن وفاة أحد أبنائها
أصدرت عائلة بركة، مساء اليوم، تصريحاً مقتضبًا، ردت من خلاله على بند ورد في بيان شركة توزيع الكهرباء في محافظة غزة، والذي يقضي بنيّتها فتح لجنة تحقيق بشأن وفاة المواطن عطايا خليل بركة.
وقالت العائلة خلال تصريح عبر صفحتهم على (فيسبوك) إننا "نطالب بأن تكون لجنة التحقيق من جهات محايدة ومستقلة وليس من الشركة نفسها، والتي هي الخصم ولا يجوز للخصم أن يكون طرفاً في لجنة التحقيق، هذا ما تقتضيه النزاهة والشفافية".
وكانت شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة، قد أصدرت بياناً حول وفاة المواطن عطايا خليل محمد بركة من مدينة دير البلح وسط القطاع.
وقالت الشركة في بيانها، إنه "في إطار متابعتها لقضية وفاة المواطن عطايا بركة من دير البلح، اليوم الجمعة، فقد تقرر تشكيل لجنة تحقيق وتحقق فورية للوقوف على حيثيات الموضوع من كافة جوانبه واتخاذ الإجراءات اللازمة بالخصوص".
وتابعت " كما وتقرر مراجعة الإجراءات المتعلقة بتقديم الخدمات للمشتركين للوقوف على أي خلل فيها لمعالجتها بشكل تام.
وأوضحت خلال البيان أنه سيتم "التواصل والتعاون مع الجهات والأطراف ذات العلاقة لاستكمال كافة المعلومات والبيانات بالخصوص".
وختمت "بناء على ما تقدم، وحفاظًا على الحقوق والمسؤوليات تجاه أبناء شعبنا؛ فإن الشركة تشارك عائلة الفقيد الألم وتتعهد بوضعهم في صورة نتائج لجنة التحقيق بالتفصيل فور صدورها، مع التزامنا بتحمل أية مسئوليات تحددها مخرجات التحقيق".
وقالت الشركة في بيانها، إنه "في إطار متابعتها لقضية وفاة المواطن عطايا بركة من دير البلح، اليوم الجمعة، فقد تقرر تشكيل لجنة تحقيق وتحقق فورية للوقوف على حيثيات الموضوع من كافة جوانبه واتخاذ الإجراءات اللازمة بالخصوص".
وتابعت " كما وتقرر مراجعة الإجراءات المتعلقة بتقديم الخدمات للمشتركين للوقوف على أي خلل فيها لمعالجتها بشكل تام.
وأوضحت خلال البيان أنه سيتم "التواصل والتعاون مع الجهات والأطراف ذات العلاقة لاستكمال كافة المعلومات والبيانات بالخصوص".
وختمت "بناء على ما تقدم، وحفاظًا على الحقوق والمسؤوليات تجاه أبناء شعبنا؛ فإن الشركة تشارك عائلة الفقيد الألم وتتعهد بوضعهم في صورة نتائج لجنة التحقيق بالتفصيل فور صدورها، مع التزامنا بتحمل أية مسئوليات تحددها مخرجات التحقيق".
التعليقات